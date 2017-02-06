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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лип, 2018 08:04
барабашов написав:
По 600-800Круб в Маськве клубные дома поближе к Путькиному логову строят, даже не на Красной Пресне, и 7-8 этажей, и с минимальным двором,ибо там публика немного не та что у нас покупает по 2к$.
А кто интересно Чикагу без ремонта "па4000" купит когда вроде дешевле "никому не нужная вторичка" с ремонтом времён Юща возле Мариинского и ВР стоит с тремя квартирами на этаже и соседями строго из ПР и БЮТа?
Там місце прокляте.
І чого вона дешевше? Біля маріїнського квартири дорожчі:-(
Я так розумію паркомісце по 50куе нікого не дивує...
Всім процвітання!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:13
димон написав:
Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.
А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.
Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?
Минус вклады жителей Крыма и Донбасса. Не все еще отошли от шока падения банков и держат деньги под матрасом. Много денег из БС оттянул строительный бум. Какая-то часть сгорела в проблемных банках.
Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.
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Vlad442
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:32
Vlad442 написав: димон написав:
Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.
А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.
Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?
Минус вклады жителей Крыма и Донбасса. Не все еще отошли от шока падения банков и держат деньги под матрасом. Много денег из БС оттянул строительный бум. Какая-то часть сгорела в проблемных банках.
Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.
Да-да, покращення у Хомутиніка. Його компанія зернотрейдер Кернел має отримти компенсацію з державного бюджету 10 млрд. грн. на купівлю зерновозів. Ще один + на ринок нерухомості Монако.
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innamax2008
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:36
innamax2008
вы в испанию от зубожиння свалили?
или вы тоже из тех, у кого все норм, но за зубожилый народ сэрцэ болыть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 08:39
innamax2008 Дешевая манипуляция.
Часто к этому приему прибегают женщины.
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Vlad442
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