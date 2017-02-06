Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:По 600-800Круб в Маськве клубные дома поближе к Путькиному логову строят, даже не на Красной Пресне, и 7-8 этажей, и с минимальным двором,ибо там публика немного не та что у нас покупает по 2к$. А кто интересно Чикагу без ремонта "па4000" купит когда вроде дешевле "никому не нужная вторичка" с ремонтом времён Юща возле Мариинского и ВР стоит с тремя квартирами на этаже и соседями строго из ПР и БЮТа?
Там місце прокляте. І чого вона дешевше? Біля маріїнського квартири дорожчі:-(
Я так розумію паркомісце по 50куе нікого не дивує...
Были. В 13-ом экономика была перегрета миллиардами, которые тратились на поддержания курса 8. Результатом агрессии стало, во-первых, потеря регионов с высоким экспортным потенциалом, потеря рынков и разрыв хозсвязей внутри Украины, во-вторых, потеря традиционных российских рынков. Все эти факторы уже отразились в ценах и статистике. Произошла переориентация, открылись новые рынки как сбыта, так и труда. Мы живем в новой стране. Все будет хорошо.
ребе Нок написав:Покращення сегодня сугубо предвыборное, еще и вредное наперед бо занижая курс доллара растут импорт и дыра в бюджете.
Если посмотрите статистику доходов, то покращення началось не сегодня и не вчера, а идет с 15. Курс до последнего времени был вполне рыночный. Держать будут зимой. Можно будет подумать о том, чтобы слиться и войти в длинные гривневые овгз под хорошие проценты.