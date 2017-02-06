RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15271528152915301531 ... 1534>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:04

  барабашов написав:По 600-800Круб в Маськве клубные дома поближе к Путькиному логову строят, даже не на Красной Пресне, и 7-8 этажей, и с минимальным двором,ибо там публика немного не та что у нас покупает по 2к$.
А кто интересно Чикагу без ремонта "па4000" купит когда вроде дешевле "никому не нужная вторичка" с ремонтом времён Юща возле Мариинского и ВР стоит с тремя квартирами на этаже и соседями строго из ПР и БЮТа?


Там місце прокляте.
І чого вона дешевше? Біля маріїнського квартири дорожчі:-(

Я так розумію паркомісце по 50куе нікого не дивує...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12868
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  димон написав:Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.

А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.

Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?

Минус вклады жителей Крыма и Донбасса. Не все еще отошли от шока падения банков и держат деньги под матрасом. Много денег из БС оттянул строительный бум. Какая-то часть сгорела в проблемных банках.

Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.
Vlad442
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:32

  Vlad442 написав:
  димон написав:Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.

А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.

Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?

Минус вклады жителей Крыма и Донбасса. Не все еще отошли от шока падения банков и держат деньги под матрасом. Много денег из БС оттянул строительный бум. Какая-то часть сгорела в проблемных банках.

Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.

Да-да, покращення у Хомутиніка. Його компанія зернотрейдер Кернел має отримти компенсацію з державного бюджету 10 млрд. грн. на купівлю зерновозів. Ще один + на ринок нерухомості Монако.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:36

innamax2008

вы в испанию от зубожиння свалили?
или вы тоже из тех, у кого все норм, но за зубожилый народ сэрцэ болыть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 05.06.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

innamax2008 Дешевая манипуляция.
Часто к этому приему прибегают женщины.
Vlad442
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.

Экономических причин не было?
Покращення сегодня сугубо предвыборное, еще и вредное наперед бо занижая курс доллара растут импорт и дыра в бюджете.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 02.03.15
Подякував: 186 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ребе Нок написав:Экономических причин не было?

Были.
В 13-ом экономика была перегрета миллиардами, которые тратились на поддержания курса 8.
Результатом агрессии стало, во-первых, потеря регионов с высоким экспортным потенциалом, потеря рынков и разрыв хозсвязей внутри Украины, во-вторых, потеря традиционных российских рынков.
Все эти факторы уже отразились в ценах и статистике. Произошла переориентация, открылись новые рынки как сбыта, так и труда. Мы живем в новой стране. Все будет хорошо.
  ребе Нок написав:Покращення сегодня сугубо предвыборное, еще и вредное наперед бо занижая курс доллара растут импорт и дыра в бюджете.

Если посмотрите статистику доходов, то покращення началось не сегодня и не вчера, а идет с 15. Курс до последнего времени был вполне рыночный. Держать будут зимой. Можно будет подумать о том, чтобы слиться и войти в длинные гривневые овгз под хорошие проценты.
Vlad442
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:09

  ребе Нок написав:
  Vlad442 написав:Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.

Экономических причин не было?
Покращення сегодня сугубо предвыборное, еще и вредное наперед бо занижая курс доллара растут импорт и дыра в бюджете.

Да нет, пока, никакого предвыборного покращення. Предвыборное покращення - это залив всего и вся эмиссионной гришей. Где вы такое видите? Было бы такое - курс бы уже пошел на север беззупынно.
airmax78
 
Повідомлень: 24958
З нами з: 25.10.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:13

  барабашов написав:
  es77 написав:
  airmax78 написав:Сколько стоила двушка в Патриотике за метр в 2016м?

ИМХО что-то около 16000

а сейчас чуть ли не по штуке за метр готовое продают(жлобремонт от застройщика есть?)?

Да, сейчас пытаются по штуцеру толкнуть. +64% в доллярах однако. Неплохой профит за 2 года.
airmax78
 
Повідомлень: 24958
З нами з: 25.10.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:27

Зображення

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 05.06.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15271528152915301531 ... 1534>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1086, 1087, 1088
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10878 1985566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 09:42
Faceless
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24845
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57765)
09.07.2018 11:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.