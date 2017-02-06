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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Произошла переориентация, открылись новые рынки как сбыта

Это какие? Неужели рынок ЕС с квотами на месяц поставок?
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ.
Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев!
Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:34

  kingkongovets написав:Зображення

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, перестаем скулить про зраду и зубожиння. А то, на фоне таких цифр, уже, в самом деле, как-то стыдно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:41

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:[url=https://hos

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.

Был в Николаеве на неделе, решили заехать на пару дней в Коблево. 2300 сутки, завтрак/обед включён, отель полный. Надо отдать должное отель на достойном уровне, построен с нуля, вкинуто нормально. Так что кто то ещё вкидывает в нэньку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:43

  hume написав:
  airmax78 написав:Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.

Был в Николаеве на неделе, решили заехать на пару дней в Коблево. 2300 сутки, завтрак/обед включён, отель полный. Надо отдать должное отель на достойном уровне, построен с нуля, вкинуто нормально. Так что кто то ещё вкидывает в нэньку.

Отель с аквапарком?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

аренда в ЦП выросла существенно в этом году
теперь за 1к ничего не найти. И цены при этом достигают $2к\мес за однокомнатную
https://www.olx.ua/obyavlenie/realnaya- ... 1;promoted

когда уже начнут заколачивать окна?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:49

  airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ.
Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев!
Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".


56000 у укрбуда? это что шутка?
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:49

  innamax2008 написав:
  Vlad442 написав:
  димон написав:Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.

А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.

Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?

Минус вклады жителей Крыма и Донбасса. Не все еще отошли от шока падения банков и держат деньги под матрасом. Много денег из БС оттянул строительный бум. Какая-то часть сгорела в проблемных банках.

Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.

Да-да, покращення у Хомутиніка. Його компанія зернотрейдер Кернел має отримти компенсацію з державного бюджету 10 млрд. грн. на купівлю зерновозів. Ще один + на ринок нерухомості Монако.


Що там з Ярісом? Уже ок? Ви забула про нього вкинути і втікти.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:50

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ.
Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев!
Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".


56000 у укрбуда? это что шутка?

Это очень грустная шутка для того, кто просидел эти 1.5 года на матрасе.
airmax78
 
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