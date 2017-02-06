Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ. Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев! Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".
X-Fresh К чему эта дешёвая клоунада? Квартиры в центре-отдельная категория. Там все цены реальные, нормальные. Хлопаю в ладоши, когда они растут. Тема- о нереальных ценах на обычное жильё, в котором живёт 80% населения города.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Капец... Мне, конечно, нравится ЦП (особенно, если бы его перенести в другое место), но 2куе за однушку - это жесточайший оверпрайс. Я не верю, что кто-то за такие деньги готов это снимать. С трудом верю даже в штуцер.
Serg-ik написав:X-Fresh К чему эта дешёвая клоунада? Квартиры в центре-отдельная категория. Там все цены реальные, нормальные. Хлопаю в ладоши, когда они растут. Тема- о нереальных ценах на обычное жильё, в котором живёт 80% населения города.
когда вам крайний раз аренду повышали? мандражируете перед осенью?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ. Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев! Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".
56000 у укрбуда? это что шутка?
Это очень грустная шутка для того, кто просидел эти 1.5 года на матрасе.
Но вы то наверняка не сидели а кое как прокрутили то что заработали при панде и юще?
hume написав:Был в Николаеве на неделе, решили заехать на пару дней в Коблево. 2300 сутки, завтрак/обед включён, отель полный. Надо отдать должное отель на достойном уровне, построен с нуля, вкинуто нормально. Так что кто то ещё вкидывает в нэньку.
Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.