Додано: Пон 09 лип, 2018 09:54

X-Fresh

К чему эта дешёвая клоунада? Квартиры в центре-отдельная категория. Там все цены реальные, нормальные. Хлопаю в ладоши, когда они растут. Тема- о нереальных ценах на обычное жильё, в котором живёт 80% населения города.

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери