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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:51

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ.
Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев!
Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".


56000 у укрбуда? это что шутка?


Не закінчують, а почали лити 1 поверх.

Ціна є на сайті. Все прозоро.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:51

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.

Да летают по горячим за 400- 600 за неделю. У нас выйдет намного дороже аналогичный сервис :idea: Валит народ с неньки :?
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:54

X-Fresh
К чему эта дешёвая клоунада? Квартиры в центре-отдельная категория. Там все цены реальные, нормальные. Хлопаю в ладоши, когда они растут. Тема- о нереальных ценах на обычное жильё, в котором живёт 80% населения города.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:55

  X-Fresh написав:аренда в ЦП выросла существенно в этом году
теперь за 1к ничего не найти. И цены при этом достигают $2к\мес за однокомнатную
https://www.olx.ua/obyavlenie/realnaya- ... 1;promoted

когда уже начнут заколачивать окна?

Капец... Мне, конечно, нравится ЦП (особенно, если бы его перенести в другое место), но 2куе за однушку - это жесточайший оверпрайс. Я не верю, что кто-то за такие деньги готов это снимать. С трудом верю даже в штуцер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:56

  Serg-ik написав:X-Fresh
К чему эта дешёвая клоунада? Квартиры в центре-отдельная категория. Там все цены реальные, нормальные. Хлопаю в ладоши, когда они растут. Тема- о нереальных ценах на обычное жильё, в котором живёт 80% населения города.


когда вам крайний раз аренду повышали? мандражируете перед осенью?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:56

  airmax78 написав:
  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ.
Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев!
Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".


56000 у укрбуда? это что шутка?

Это очень грустная шутка для того, кто просидел эти 1.5 года на матрасе.

Но вы то наверняка не сидели а кое как прокрутили то что заработали при панде и юще?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:56

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

Поддерживаю. Пусть едут если цены позволяют ненамного дороже отдохнуть в Турции.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:57

  maza5 написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.

Да летают по горячим за 400- 600 за неделю. У нас выйдет намного дороже аналогичный сервис :idea: Валит народ с неньки :?

Так валит или ездит отдыхать в 3 раза чаще, чем до тотального зубожиння?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:00

  airmax78 написав:Короче, перестаем скулить про зраду и зубожиння. А то, на фоне таких цифр, уже, в самом деле, как-то стыдно.

Мы живем в стране лидере по росту номинального ВВП, драйвером которого является частное потребление.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Был в Николаеве на неделе, решили заехать на пару дней в Коблево. 2300 сутки, завтрак/обед включён, отель полный. Надо отдать должное отель на достойном уровне, построен с нуля, вкинуто нормально. Так что кто то ещё вкидывает в нэньку.

Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.
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