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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15301531153215331534>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:02

  Первый написав:
  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ.
Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев!
Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".


56000 у укрбуда? это что шутка?


Не закінчують, а почали лити 1 поверх.

Ціна є на сайті. Все прозоро.


можно прямую ссылку :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:03

  Serg-ik написав:X-Fresh
К чему эта дешёвая клоунада? Квартиры в центре-отдельная категория. Там все цены реальные, нормальные. Хлопаю в ладоши, когда они растут. Тема- о нереальных ценах на обычное жильё, в котором живёт 80% населения города.

Серж, это сигнал. Я, конечно, не знаю, что будет непосредственно перед, во время и после выборов, но по состоянию на сейчас динамика цен на нормальную недвигу и на котлованы под, предположительно, нормальной недвигой - оглушительная.
А вы же не хотите лишь бы какую недвигу - вы же хотите что-то приличное, как и большинство на этой ветке. А вот оно как раз и растет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 09 лип, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:04

  OzzyR написав:
  Первый написав:
  OzzyR написав:56000 у укрбуда? это что шутка?


Не закінчують, а почали лити 1 поверх.

Ціна є на сайті. Все прозоро.


можно прямую ссылку :shock:

Ссылку - это просто: https://jk-crystalhouse.com.ua/flats/3-komnatnye
Принять эту цену - вот это сложно.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:04

  Vlad442 написав:Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.

Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:07

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:аренда в ЦП выросла существенно в этом году
теперь за 1к ничего не найти. И цены при этом достигают $2к\мес за однокомнатную
https://www.olx.ua/obyavlenie/realnaya- ... 1;promoted

когда уже начнут заколачивать окна?

Капец... Мне, конечно, нравится ЦП (особенно, если бы его перенести в другое место), но 2куе за однушку - это жесточайший оверпрайс. Я не верю, что кто-то за такие деньги готов это снимать. С трудом верю даже в штуцер.

в 2к я тоже не особо верю, но послежу за судьбой этой обьявы.
за 1к к счастью улетают квартиры в течении недели, если не жлобремонт(да да, в цп тоже есть индивидумы которые смогли за 10к сделать ремонт для сдачи)

ЦП переносить не надо, через 5 лет будет мегаэлитный р-н с мегаэлитными новостроями. уже вся промзона продана и скоро пойдет старт строительства
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:07

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.

скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся :(
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:08

  UA написав:
  Vlad442 написав:Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.

Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.

Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:12

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.

Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.

Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.

да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:12

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:Капец... Мне, конечно, нравится ЦП (особенно, если бы его перенести в другое место), но 2куе за однушку - это жесточайший оверпрайс. Я не верю, что кто-то за такие деньги готов это снимать. С трудом верю даже в штуцер.

в 2к я тоже не особо верю, но послежу за судьбой этой обьявы.
за 1к к счастью улетают квартиры в течении недели, если не жлобремонт(да да, в цп тоже есть индивидумы которые смогли за 10к сделать ремонт для сдачи)

ЦП переносить не надо, через 5 лет будет мегаэлитный р-н с мегаэлитными новостроями. уже вся промзона продана и скоро пойдет старт строительства

Ближайшие 5 лет там будет строительный ад в прямом смысле слова. Почти на 360 градусов вокруг ЦП и, фактически, прямо перед окнами. Если бы у меня была квартира с видом в в сторону полуразрушенных цехов между ЦП и ФК2 - наверное продал бы - именно там будет самая глобальная мегастройка.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:14

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.

Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.

да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога

Там количество и растянутость во времени было обусловлено только логистическими возможностями импортера и затыком с документами. Привезли бы 10000 за 2 месяца - улетели бы и 10000.
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