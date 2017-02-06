Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ. Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев! Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".
Serg-ik написав:X-Fresh К чему эта дешёвая клоунада? Квартиры в центре-отдельная категория. Там все цены реальные, нормальные. Хлопаю в ладоши, когда они растут. Тема- о нереальных ценах на обычное жильё, в котором живёт 80% населения города.
Серж, это сигнал. Я, конечно, не знаю, что будет непосредственно перед, во время и после выборов, но по состоянию на сейчас динамика цен на нормальную недвигу и на котлованы под, предположительно, нормальной недвигой - оглушительная. А вы же не хотите лишь бы какую недвигу - вы же хотите что-то приличное, как и большинство на этой ветке. А вот оно как раз и растет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 09 лип, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Капец... Мне, конечно, нравится ЦП (особенно, если бы его перенести в другое место), но 2куе за однушку - это жесточайший оверпрайс. Я не верю, что кто-то за такие деньги готов это снимать. С трудом верю даже в штуцер.
в 2к я тоже не особо верю, но послежу за судьбой этой обьявы. за 1к к счастью улетают квартиры в течении недели, если не жлобремонт(да да, в цп тоже есть индивидумы которые смогли за 10к сделать ремонт для сдачи)
ЦП переносить не надо, через 5 лет будет мегаэлитный р-н с мегаэлитными новостроями. уже вся промзона продана и скоро пойдет старт строительства
Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.
Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.
скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся
Vlad442 написав:Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.
Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.
Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.
Vlad442 написав:Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.
Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.
Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.
да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога
airmax78 написав:Капец... Мне, конечно, нравится ЦП (особенно, если бы его перенести в другое место), но 2куе за однушку - это жесточайший оверпрайс. Я не верю, что кто-то за такие деньги готов это снимать. С трудом верю даже в штуцер.
в 2к я тоже не особо верю, но послежу за судьбой этой обьявы. за 1к к счастью улетают квартиры в течении недели, если не жлобремонт(да да, в цп тоже есть индивидумы которые смогли за 10к сделать ремонт для сдачи)
ЦП переносить не надо, через 5 лет будет мегаэлитный р-н с мегаэлитными новостроями. уже вся промзона продана и скоро пойдет старт строительства
Ближайшие 5 лет там будет строительный ад в прямом смысле слова. Почти на 360 градусов вокруг ЦП и, фактически, прямо перед окнами. Если бы у меня была квартира с видом в в сторону полуразрушенных цехов между ЦП и ФК2 - наверное продал бы - именно там будет самая глобальная мегастройка.
UA написав:Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.
Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.
да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога
Там количество и растянутость во времени было обусловлено только логистическими возможностями импортера и затыком с документами. Привезли бы 10000 за 2 месяца - улетели бы и 10000.