Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:это легко было предвидеть. поэтому все покупалось с видом на оушин плазу и строек не будет видно
Это странно, тк оушин плаза, фк2, и цеха патона с одной стороны
Единственный вид, который там не перекроется в перспективе 5 лет - это вид из окон, выходящих на ул. Филатова (т.е. на противоположную сторону от Оушен Плазы). Оушен, в перспективе, можно будет увидеть только с верхних этажей в щелолчку между домами.
Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.
Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.
скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся
А что вы сравниваете 2007й и нынешние года? Тогда сколько они и вы зарабатывали и сколько сейчас? И что ваши друзья - после 2007го в 2008м перешли на Доминикану с Науру да так и остались на вариантах как у Димы Добкина на Рождество - 140кЭвро на семью за 3 недели?
airmax78 написав:Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.
да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога
Это грубо 1800 не проинвестированных квартир в Эврике - Патриотике.
airmax78 написав:Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.
да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога
Это грубо 1800 не проинвестированных квартир в Эврике - Патриотике.
Так в том-то и дело, что и 1800 фольксов были сметены и 1800 квартир в Эврике/Патриотике - проинвестированы. И при этом тысячи людей остались неотоваренные, хотя очень хотели (например мы с Унуноктием).
Vlad442 написав:Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.
Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.
Был два года назад в Мармарисе задолго до двевальвации турецкой лиры. Были здесь: https://tophotels.ru/hotel/al2636 Платил 1000$ за троих в августе в самый пик сезона. Т.е. по 330$ на AI. Придраться вообще не к чему. Просто офигенно. Турки шуршали что роботы стараясь всем угодить. Единственный негатив -украинская авиакомпания.