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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:29

  hume написав:
  X-Fresh написав:это легко было предвидеть.
поэтому все покупалось с видом на оушин плазу и строек не будет видно

Это странно, тк оушин плаза, фк2, и цеха патона с одной стороны

лень обьяснять.
я публиковал несколько раз фото вида с окон в ЦП
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:32

  hume написав:
  X-Fresh написав:это легко было предвидеть.
поэтому все покупалось с видом на оушин плазу и строек не будет видно

Это странно, тк оушин плаза, фк2, и цеха патона с одной стороны

Единственный вид, который там не перекроется в перспективе 5 лет - это вид из окон, выходящих на ул. Филатова (т.е. на противоположную сторону от Оушен Плазы). Оушен, в перспективе, можно будет увидеть только с верхних этажей в щелолчку между домами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:32

  OzzyR написав:
в секции 3 цена 44500
в секции 4 - 43500
однокомнатные дорого - за такие деньги в ЦП уже готовое можно купить


Є квартири які можна купляти, а які не тре майже у всіх випадках. Ці не тре купляти із за розміщення.
Можна купляти наприклад цю

Зображення


Але велике питання чи за цю ціну її тре купляти.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

Может туда и едущие работать персоналом отелей попадают? А то что-то уже сильно сногсшибательные цифры. Хотя... Цифры ценников Чикаги и Кристала не менее сногсшибательные.

скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся :(

А что вы сравниваете 2007й и нынешние года?
Тогда сколько они и вы зарабатывали и сколько сейчас?
И что ваши друзья - после 2007го в 2008м перешли на Доминикану с Науру да так и остались на вариантах как у Димы Добкина на Рождество - 140кЭвро на семью за 3 недели?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:38

  Первый написав:
Є квартири які можна купляти, а які не тре майже у всіх випадках. Ці не тре купляти із за розміщення.
Можна купляти наприклад цю

Зображення


Але велике питання чи за цю ціну її тре купляти.

Это, если не изменяет память, стоило что-то около 38 или 40К за метр. Я так понимаю, они смотрят на прайсы Чикаги и не хотят продешевить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.

да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога

Это грубо 1800 не проинвестированных квартир в Эврике - Патриотике.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:42

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Да 100%. Народ доедает последние сухари, а тут раз и лира обесценилась - и все как двинули по курортам Анталии. А потом бабах - вывалили дизельгейтные фольксы и ауди, зубожилые с торчащими ребрами почесали репу, а, была ни была, один раз живем и выстроились в многомесячную очередь.

да уж... 1800 фольксов за четыре месяца продать это перемога

Это грубо 1800 не проинвестированных квартир в Эврике - Патриотике.

Так в том-то и дело, что и 1800 фольксов были сметены и 1800 квартир в Эврике/Патриотике - проинвестированы. И при этом тысячи людей остались неотоваренные, хотя очень хотели (например мы с Унуноктием).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:49

  UA написав:
  Vlad442 написав:Знакомые недавно прилетели из Турции. 380 долларов/7 дней = 1420 в сутки с человека. С перелетом. Все включено. Средиземное море.

Вот на какие чудеса способна девальвация турецкой лиры.

Был два года назад в Мармарисе задолго до двевальвации турецкой лиры.
Были здесь: https://tophotels.ru/hotel/al2636
Платил 1000$ за троих в августе в самый пик сезона. Т.е. по 330$ на AI.
Придраться вообще не к чему. Просто офигенно. Турки шуршали что роботы стараясь всем угодить.
Единственный негатив -украинская авиакомпания.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:49

  airmax78 написав:
  UA написав:Это грубо 1800 не проинвестированных квартир в Эврике - Патриотике.

Так в том-то и дело, что и 1800 фольксов были сметены и 1800 квартир в Эврике/Патриотике - проинвестированы. И при этом тысячи людей остались неотоваренные, хотя очень хотели.


Повернулись часи коли за переміщення в черзі платили реальні гроші.
А6 не буде:-(
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где вы такие цены на Турцию берёте.Коллеги ищут и едут, дешевле 2700 $ на троих на неделю нет нормальных отелей.Турция в этом году очень дорогая.
Чукча2
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