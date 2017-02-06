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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15331534153515361537>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:55

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Это грубо 1800 не проинвестированных квартир в Эврике - Патриотике.

Так в том-то и дело, что и 1800 фольксов были сметены и 1800 квартир в Эврике/Патриотике - проинвестированы. И при этом тысячи людей остались неотоваренные, хотя очень хотели.


Повернулись часи коли за переміщення в черзі платили реальні гроші.
А6 не буде:-(

За это надо сказать спасибо украинским дилерам, грудью вставшим на защиту отечественного рынка от "дешевого VAGовского хлама" + конечно, в Порше Украина очень тупо поступили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это, если не изменяет память, стоило что-то около 38 или 40К за метр. Я так понимаю, они смотрят на прайсы Чикаги и не хотят продешевить.

И это вряд ли отличается по себестоимости от ФК и подобных рядом объектов. Следовательно, задирая ценник, УБ может решать такие задачи:
-покрытие убытков от других проектов
-раздача дорогих взяток дешёвыми квартирами ( видишь, мы тебе квартиру даём стоимостью 250 000 долл)
-снятие сливок перед большим "упс"

Кто помнит ценники на подобное в 2011-2013? Не было такого. Хрущи и панельки были в среднем по 1650-1750, а новострой даже к полной готовности не стоил столько.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:03

  X-Fresh написав:аренда в ЦП выросла существенно в этом году
теперь за 1к ничего не найти. И цены при этом достигают $2к\мес за однокомнатную
https://www.olx.ua/obyavlenie/realnaya- ... 1;promoted

когда уже начнут заколачивать окна?

Сегмент аренды в "модных домах" уже много лет топчется на месте.
Какой то психологический барьер 1000 у.е.
(Удивляют люди вкидывающие по 60 000 куе в ремонт под аренду в ЦП.)
В то же время эконом динамично растет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Это, если не изменяет память, стоило что-то около 38 или 40К за метр. Я так понимаю, они смотрят на прайсы Чикаги и не хотят продешевить.

И это вряд ли отличается по себестоимости от ФК и подобных рядом объектов. Следовательно, задирая ценник, УБ может решать такие задачи:
-покрытие убытков от других проектов
-раздача дорогих взяток дешёвыми квартирами ( видишь, мы тебе квартиру даём стоимостью 250 000 долл)
-снятие сливок перед большим "упс"

Кто помнит ценники на подобное в 2011-2013? Не было такого. Хрущи и панельки были в среднем по 1650-1750, а новострой даже к полной готовности не стоил столько.

Так в том-то и дело, что с 2012го (в 2011м я еще не был на этой ветке) я чуть только не орал, что цены на хрущи и панельки безбожно завышены и оторваны от реальности. И что не может новострой и 40-50 летняя панель стоить +/- одинаково. Даже если новострой еще на стадии воздух, а панелька-ветеран - заходи и живи. Рынок, в конце концов, начал расставлять все на свои места.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:10

  UA написав:
  X-Fresh написав:аренда в ЦП выросла существенно в этом году
теперь за 1к ничего не найти. И цены при этом достигают $2к\мес за однокомнатную
https://www.olx.ua/obyavlenie/realnaya- ... 1;promoted

когда уже начнут заколачивать окна?

Сегмент аренды в "модных домах" уже много лет топчется на месте.
Какой то психологический барьер 1000 у.е.
(Удивляют люди вкидывающие по 60 000 куе в ремонт под аренду в ЦП.)
В то же время эконом динамично растет.


60куе в ремонт однухи 40 метров? 1500 уе за квадрат ремонта? Да еще и под аренду?
НЕ ВЕРЮ.

Аренда не може расти летом да еще и во время тотального зубожиння.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:12

Просто немного ріста экономики

Украина впервые не поедет на детское Евровидение — нет денег
В этом году представитель от Украины не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе «Евровидение» из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщает UA: Суспільне.

«Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании», – отмечает компания.

«В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», – добавляет она.

В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НСТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.

Это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», где говорится, что бюджет НСТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

«Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов «Суспільного» (Общественного ТВ)», – заявляет компания.

«Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года, около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю», – уточняет она .

Ежегодные членские взносы в Европейского вещательного союза составляют около 19 млн грн. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников.

Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета «Суспільного» в 2018 году составляет 759 млн грн, отмечает компания.

«НСТУ – самый молодой европейский общественный вещатель, и по исследованиям Европейского языкового союза – наименее финансируемый», – говорится в сообщении.

Детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

В ноябре 2018 конкурс состоится в Минске (Беларусь).

Украина участвовала в соревнованиях с 2006 года – и впервые за историю конкурса вынуждена отказаться от участия, отмечает НСТУ.

https://inforesist.org/ukraina-vpervyie-ne-poedet-na-evrovidenie-net-deneg/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С форума гольфоводов:
Сертификаты готовы индивидуально. МРЭО чешет репу как их заменить. Просто так "подменить" не получится, оснований для перерегистрации нету. Ушло в верха МРЭО


Вкладчик1234 расстроится - утилизация дизельгейтных вагонов, пока, откладывается.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:14

  Вкладчик1234 написав:Украина впервые не поедет на детское Евровидение — нет денег

Та и нафиг надо, если есть спонсоры, которые готовы это оплачивать - пожалуйста, но не из бюджета же эту хрень финансировать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:15

  airmax78 написав:Так в том-то и дело, что с 2012го (в 2011м я еще не был на этой ветке) я чуть только не орал, что цены на хрущи и панельки безбожно завышены и оторваны от реальности. И что не может новострой и 40-50 летняя панель стоить +/- одинаково. Даже если новострой еще на стадии воздух, а панелька-ветеран - заходи и живи. Рынок, в конце концов, начал расставлять все на свои места.

Дома которые на "пике моды" через 5 -7 лет становятся второсортными.
Исключение может только дом в Мариинском парке. Виды однако.
В Серебряной миле, ни видов ни комфорта проживания. Так цяцка, на несколько лет для контингента у которых понты превыше всего.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:15

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Это грубо 1800 не проинвестированных квартир в Эврике - Патриотике.

Так в том-то и дело, что и 1800 фольксов были сметены и 1800 квартир в Эврике/Патриотике - проинвестированы. И при этом тысячи людей остались неотоваренные, хотя очень хотели.


Повернулись часи коли за переміщення в черзі платили реальні гроші.
А6 не буде:-(

не будет и у А3 отзовут сертификаті
Оранжевый-хит сезона
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