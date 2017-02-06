Украина впервые не поедет на детское Евровидение — нет денег

В этом году представитель от Украины не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе «Евровидение» из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщает UA: Суспільне.



«Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании», – отмечает компания.



«В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», – добавляет она.



В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НСТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.



Это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной законом «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», где говорится, что бюджет НСТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.



«Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов «Суспільного» (Общественного ТВ)», – заявляет компания.



«Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года, около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю», – уточняет она .



Ежегодные членские взносы в Европейского вещательного союза составляют около 19 млн грн. Еще 744 млн грн в год необходимо для оплаты труда сотрудников.



Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета «Суспільного» в 2018 году составляет 759 млн грн, отмечает компания.



«НСТУ – самый молодой европейский общественный вещатель, и по исследованиям Европейского языкового союза – наименее финансируемый», – говорится в сообщении.



Детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.



В ноябре 2018 конкурс состоится в Минске (Беларусь).



Украина участвовала в соревнованиях с 2006 года – и впервые за историю конкурса вынуждена отказаться от участия, отмечает НСТУ.