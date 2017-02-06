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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1534153515361537>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:17


О ужОс-то какой... Я каждый год жду этот конкурс с нетерпением. Как и зачем теперь жить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:20

  UA написав:
  airmax78 написав:Так в том-то и дело, что с 2012го (в 2011м я еще не был на этой ветке) я чуть только не орал, что цены на хрущи и панельки безбожно завышены и оторваны от реальности. И что не может новострой и 40-50 летняя панель стоить +/- одинаково. Даже если новострой еще на стадии воздух, а панелька-ветеран - заходи и живи. Рынок, в конце концов, начал расставлять все на свои места.

Дома которые на "пике моды" через 5 -7 лет становятся второсортными.
Исключение может только дом в Мариинском парке. Виды однако.
В Серебряной миле, ни видов ни комфорта проживания. Так цяцка, на несколько лет для контингента у которых понты превыше всего.


Тогда хрущи на тампере какого сорта? Чешка?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, иллюстрация к вопросу: почему керамогранит? Состояние мокрого фасада на далеко не самой оживленной улице Киева, спустя лет 5 после ввода в эксплуатацию:
Зображення
Это состояние вполне можно считать очень хорошим: штукатурка, пока, не обваливается.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:40

  Vlad442 написав:
  димон написав:Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.

А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.

Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?

Минус вклады жителей Крыма и Донбасса. Не все еще отошли от шока падения банков и держат деньги под матрасом. Много денег из БС оттянул строительный бум. Какая-то часть сгорела в проблемных банках.

Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.

ріст доходів є на рівні інфляції, +\-, при тому, що курс фіксовано десь на рівні ПА26.5
ріст БС, ну да після 3х девалу і виносу БС і "порятунку Привата" (а вєдь могли злити як Дельту), якісь там кілька % росту депозитів - на межі статистичної похибки.

п.с.
Заходила зовсім грусна Мальвіна на перегляд цокаля і сказала, що не може за платити за два місяці оренду (4000 грн.). На фоні корків у Борисполі і Жулянах, це тотальне зубожіння чи пакращення?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Это состояние вполне можно считать очень хорошим: штукатурка, пока, не обваливается.

Будем посмотреть как новые собственники, более сознательные, чем обитатели хрущей и панелек, будут через 5 лет доставать пару-тройку штук баксов из кармана на переоблицовку фасада?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Заходила зовсім грусна Мальвіна на перегляд цокаля і сказала, що не може за платити за два місяці оренду (4000 грн.).

Может ждала от Вас предложение о принятии других форм оплаты ( не биткоин)?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:46

  Первый написав:
Тогда хрущи на тампере какого сорта? Чешка?

Это антиквариат, с продуманной концепцией комплексной застройки территории. Представляете, там даже школы, детские сады и скверы есть.
ПС Тарян за такое раздолье попробует по 50 000 у.е за метр снять. Не меньше.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:49

  kingkongovets написав:Зображення

Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.

а куда ще в Крим або на дачу, а можна ще в Аддесу\Затоку па цинє Єбіпта
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:54

  flyman написав:Заходила зовсім грусна Мальвіна на перегляд цокаля і сказала, що не може за платити за два місяці оренду (4000 грн.). На фоні корків у Борисполі і Жулянах, це тотальне зубожіння чи пакращення?

Флай, ваш сегмент, как и дом напротив Мариинского, это отдельный сегмент, неподдающийся анализу. Поэтому, сложно сказать, что это. Я бы сказал, что если кто-то реально хочет снять цоколь в его сегодняшнем состоянии - то это грейт сакцесс и следствие стремительного роста аренды в более пригодных для жизни сегментах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:54

:mrgreen:
  UA написав:
  Первый написав:
Тогда хрущи на тампере какого сорта? Чешка?

Это антиквариат, с продуманной концепцией комплексной застройки территории. Представляете, там даже школы, детские сады и скверы есть.

Ви переоцінюєте школи і сквери тампере, і недооцінюєте чикаги. :D
Наприклад є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить. Тре буде зацінить.
Зи.
Розказують що в школи на срібній милі возять дітей навіть із сіл навколо києва, можливо є хтось хто із срібної милі возить на Тампере чи борщаговку?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 09 лип, 2018 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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