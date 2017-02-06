Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Так в том-то и дело, что с 2012го (в 2011м я еще не был на этой ветке) я чуть только не орал, что цены на хрущи и панельки безбожно завышены и оторваны от реальности. И что не может новострой и 40-50 летняя панель стоить +/- одинаково. Даже если новострой еще на стадии воздух, а панелька-ветеран - заходи и живи. Рынок, в конце концов, начал расставлять все на свои места.
Дома которые на "пике моды" через 5 -7 лет становятся второсортными. Исключение может только дом в Мариинском парке. Виды однако. В Серебряной миле, ни видов ни комфорта проживания. Так цяцка, на несколько лет для контингента у которых понты превыше всего.
Кстати, иллюстрация к вопросу: почему керамогранит? Состояние мокрого фасада на далеко не самой оживленной улице Киева, спустя лет 5 после ввода в эксплуатацию: Это состояние вполне можно считать очень хорошим: штукатурка, пока, не обваливается.
димон написав:Ну тут сегодня сразу несколько человек говорили что уже все де-факто вернулось на круги своя - и аренда, и доходы, и накопления.
А копнуть глубже - видим падение ВВП в 1.8 раза, падение сбережений в 3 раза, падение новых машин в 2.5 раз, цен на квартиры в КРЖН в 2 раза.
Так я не понял, это уже покращення, или все еще впереди?
Минус вклады жителей Крыма и Донбасса. Не все еще отошли от шока падения банков и держат деньги под матрасом. Много денег из БС оттянул строительный бум. Какая-то часть сгорела в проблемных банках.
Падение произошло в результате экономического кризиса, вызванного российской агрессией. Покращення в том, что, если вы возьмете за точку отсчета 01.01.16, то, наверняка, увидите рост.
ріст доходів є на рівні інфляції, +\-, при тому, що курс фіксовано десь на рівні ПА26.5 ріст БС, ну да після 3х девалу і виносу БС і "порятунку Привата" (а вєдь могли злити як Дельту), якісь там кілька % росту депозитів - на межі статистичної похибки.
п.с. Заходила зовсім грусна Мальвіна на перегляд цокаля і сказала, що не може за платити за два місяці оренду (4000 грн.). На фоні корків у Борисполі і Жулянах, це тотальне зубожіння чи пакращення?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав: Тогда хрущи на тампере какого сорта? Чешка?
Это антиквариат, с продуманной концепцией комплексной застройки территории. Представляете, там даже школы, детские сады и скверы есть. ПС Тарян за такое раздолье попробует по 50 000 у.е за метр снять. Не меньше.
Цього року Туреччина вже прийняла 800 тисяч, прогнозують за рік 1.5 мільйона - втричі більше, ніж до війни.
а куда ще в Крим або на дачу, а можна ще в Аддесу\Затоку па цинє Єбіпта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Заходила зовсім грусна Мальвіна на перегляд цокаля і сказала, що не може за платити за два місяці оренду (4000 грн.). На фоні корків у Борисполі і Жулянах, це тотальне зубожіння чи пакращення?
Флай, ваш сегмент, как и дом напротив Мариинского, это отдельный сегмент, неподдающийся анализу. Поэтому, сложно сказать, что это. Я бы сказал, что если кто-то реально хочет снять цоколь в его сегодняшнем состоянии - то это грейт сакцесс и следствие стремительного роста аренды в более пригодных для жизни сегментах.
Первый написав: Тогда хрущи на тампере какого сорта? Чешка?
Это антиквариат, с продуманной концепцией комплексной застройки территории. Представляете, там даже школы, детские сады и скверы есть.
Ви переоцінюєте школи і сквери тампере, і недооцінюєте чикаги. Наприклад є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить. Тре буде зацінить. Зи. Розказують що в школи на срібній милі возять дітей навіть із сіл навколо києва, можливо є хтось хто із срібної милі возить на Тампере чи борщаговку?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 09 лип, 2018 12:01, всього редагувалось 1 раз.