Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Деньги у людей есть. а у некоторых-даже очень много
7 июля под Днепром в лесопосадке на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, до отвала забитых украинскими купюрами разного номинала. Если верить надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, ценный груз — собственность Национального банка Украины.
Общая сумма содержимого в мешках — десятки, а то и сотни миллионов гривен. Единственный нюанс — со всеми купюрами тщательно «поработал» шредер (измельчитель бумаги — прим. ред.). Об сообщает Информатор. Никакой информации о том, как «сокровище» попало в столь отдаленные края Днепра, в данный момент нет.
На бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете — 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам «брошены на произвол». Но ненадолго: теперь купюрами занимаются следователи полиции.
airmax78 написав:Я, конечно, не знаю, что будет непосредственно перед, во время и после выборов, но по состоянию на сейчас динамика цен на нормальную недвигу и на котлованы под, предположительно, нормальной недвигой - оглушительная.
Может просто поменялась тактика на рынке продаж? Ранее на этапе котлован продавали планировки и виды похуже и подешевле, по мере готовности поднимали ценник и выставляли в продажу хорошие планировки. Сейчас выставляют на продажу всё на первоначальном этапе с максимальным ценником, снимают сливки. Укрбуд-большой шкаф, а чем больше шкаф, тем громче падает.
Цікаве сопстереження. Що би це могло означати? Що навісу більше не буде рости, брак ліквідності у забудовників....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить.
Сочувствую вашим знакомым. Есть люди, которым не надо ездить, чтобы попасть в сквер или парк. Достаточно выйти из дома и пройтись несколько минут. А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав: Ви переоцінюєте школи і сквери тампере, і недооцінюєте чикаги. Наприклад є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить. Тре буде зацінить.
Если инфраструктура не досягаема пешком, то её нет. По моим наблюдениям квартиры в домах над магистралями покупают только понаехи.
Вкладчик1234 написав:Украина впервые не поедет на детское Евровидение — нет денег
Та и нафиг надо, если есть спонсоры, которые готовы это оплачивать - пожалуйста, но не из бюджета же эту хрень финансировать
А на таку хрєнь як "копаний м"яч2012" Держбюджет був і є!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав: Ви переоцінюєте школи і сквери тампере, і недооцінюєте чикаги. Наприклад є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить. Тре буде зацінить.
Если инфраструктура не досягаема пешком, то её нет. По моим наблюдениям квартиры в домах над магистралями покупают только понаехи.
Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?