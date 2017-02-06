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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15351536153715381539>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:54

Деньги у людей есть. а у некоторых-даже очень много :-)

7 июля под Днепром в лесопосадке на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, до отвала забитых украинскими купюрами разного номинала. Если верить надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, ценный груз — собственность Национального банка Украины.

Общая сумма содержимого в мешках — десятки, а то и сотни миллионов гривен. Единственный нюанс — со всеми купюрами тщательно «поработал» шредер (измельчитель бумаги — прим. ред.). Об сообщает Информатор. Никакой информации о том, как «сокровище» попало в столь отдаленные края Днепра, в данный момент нет.

На бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете — 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам «брошены на произвол». Но ненадолго: теперь купюрами занимаются следователи полиции.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/116185-v ... z5KkXmbsa9
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:56

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я, конечно, не знаю, что будет непосредственно перед, во время и после выборов, но по состоянию на сейчас динамика цен на нормальную недвигу и на котлованы под, предположительно, нормальной недвигой - оглушительная.

Может просто поменялась тактика на рынке продаж? Ранее на этапе котлован продавали планировки и виды похуже и подешевле, по мере готовности поднимали ценник и выставляли в продажу хорошие планировки. Сейчас выставляют на продажу всё на первоначальном этапе с максимальным ценником, снимают сливки.
Укрбуд-большой шкаф, а чем больше шкаф, тем громче падает.

Цікаве сопстереження.
Що би це могло означати?
Що навісу більше не буде рости, брак ліквідності у забудовників....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить.

Сочувствую вашим знакомым. Есть люди, которым не надо ездить, чтобы попасть в сквер или парк. Достаточно выйти из дома и пройтись несколько минут. А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:58

  OzzyR написав:
  airmax78 написав:Я в Укрбуд никого не тяну, тем более по таким прайсам. Но, к сожалению, ценники взвинтил не только Укрбуд.

а кто еще ценныки поднял? а то я не в теме(

в Бучі все спокійно:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhm-no ... zqpA4.html

це в розоочковому Куйові "пожвавлення ціннників"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:02

  Первый написав:
Ви переоцінюєте школи і сквери тампере, і недооцінюєте чикаги. :D
Наприклад є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить. Тре буде зацінить.

Если инфраструктура не досягаема пешком, то её нет.
По моим наблюдениям квартиры в домах над магистралями покупают только понаехи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:04

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Украина впервые не поедет на детское Евровидение — нет денег

Та и нафиг надо, если есть спонсоры, которые готовы это оплачивать - пожалуйста, но не из бюджета же эту хрень финансировать

А на таку хрєнь як "копаний м"яч2012" Держбюджет був і є!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в Бучі все спокійно

а в Вишнёвом-не очень

В Вишневом Киевской области не хватает мест для учебы детей в школах. В результате классы по жребию отправляют учиться в помещения жилого дома.

https://golos.ua/i/623077

В Голосеевском и на Позняках тоже со временем может такое начаться
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:11

  Serg-ik написав:
  flyman написав:в Бучі все спокійно

а в Вишнёвом-не очень

В Вишневом Киевской области не хватает мест для учебы детей в школах. В результате классы по жребию отправляют учиться в помещения жилого дома.

https://golos.ua/i/623077

В Голосеевском и на Позняках тоже со временем может такое начаться

Застройщикам незачем строить школы, это удорожает стоимость жилья. А квартиры и так покупают, без инфраструктуры.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:13

  flyman написав:
  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Украина впервые не поедет на детское Евровидение — нет денег

Та и нафиг надо, если есть спонсоры, которые готовы это оплачивать - пожалуйста, но не из бюджета же эту хрень финансировать

А на таку хрєнь як "копаний м"яч2012" Держбюджет був і є!!!

Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:14

  UA написав:
  Первый написав:
Ви переоцінюєте школи і сквери тампере, і недооцінюєте чикаги. :D
Наприклад є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить. Тре буде зацінить.

Если инфраструктура не досягаема пешком, то её нет.
По моим наблюдениям квартиры в домах над магистралями покупают только понаехи.

Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?
Всім процвітання!
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