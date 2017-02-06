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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1536153715381539>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  nalim написав:Застройщикам незачем строить школы, это удорожает стоимость жилья. А квартиры и так покупают, без инфраструктуры.

Всё верно. Их Виталий К и К. должны строить, за счёт бюджетных средств. И земельные участки под это не должны забывать оставлять
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:30

  Serg-ik написав:
  nalim написав:Застройщикам незачем строить школы, это удорожает стоимость жилья. А квартиры и так покупают, без инфраструктуры.

Всё верно. Их Виталий К и К. должны строить, за счёт бюджетных средств. И земельные участки под это не должны забывать оставлять

А Витальке что с этого? Он для этого мэром стал (не бедный в общем-то человек)? Застройщик откатит, а с садика/школы/больницы какой профит?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:32

  Faceless написав:Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.

Тут цікава справа.
Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші.
І тільки в нас можна їздити всім на шару.
І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам.
Українці-ж дуже багаті та добрі.
Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:32

  Первый написав:Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?

Жители Комфорт дауна активно пользуют инфраструктуру Тампере. Своей ведь нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:51

  es77 написав:
  Faceless написав:Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.

Тут цікава справа.
Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші.
І тільки в нас можна їздити всім на шару.
І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам.
Українці-ж дуже багаті та добрі.
Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.

Ну в нас теж небезкоштовно, просто оплата йде через вартість палива.
А щодо фур з перевантаженням - цілком згоден
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:57

  UA написав:
  Первый написав:Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?

Жители Комфорт дауна активно пользуют инфраструктуру Тампере. Своей ведь нет.

Какую? Кладбища своего на Тампере нет, а что еще они могут там использовать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:02

  UA написав:
  Первый написав:Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?

Жители Комфорт дауна активно пользуют инфраструктуру Тампере. Своей ведь нет.

Помню житель тампере гордился "че почти рядом" комфорт таун и он ходил туда в басик спортлайфа. Не читал сообщений на форуме чтоб ктото на променаду ходил на вифлиемскай. Подскажете?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:14

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Первый написав:є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить.

Сочувствую вашим знакомым. Есть люди, которым не надо ездить, чтобы попасть в сквер или парк. Достаточно выйти из дома и пройтись несколько минут. А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке.


думаю знакомые первого обойдутся без вашей неожиданной эмпатии, я тоже знаю людей, которые ездят в парк шевченко издалека - это и барышни с собачками и просто люди, которые любят посидеть после работы на травке в окружении таких же как они
парки, сержик, не только шоп с колясками круги нарезать, как завещал ватан комаровский - в шевченко своя атмосфера, заедьте как нить, гляньте для общего развития
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:15

  es77 написав:
  Faceless написав:Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.

Тут цікава справа.
Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші.
І тільки в нас можна їздити всім на шару.
І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам.
Українці-ж дуже багаті та добрі.
Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.

В Україні витрати на утримання доріг закладено у вартість палива. Тому не треба казати, що тут все нашару. Це тільки для власників велосипедів та електромобілів.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:22

  innamax2008 написав:В Україні витрати на утримання доріг закладено у вартість палива. Тому не треба казати, що тут все нашару. Це тільки для власників велосипедів та електромобілів.

У Європах у ціну палива також багато чого закладено, достатньо лише порівняти ту ціну з нашою але і він'єтки також чомусь присутні.
І до речі, скільки саме заплате за дороги власник фури з двома повними баками по 500 л. якщо заїде в Україну у Харкові а виїде у Львові ?
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