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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:16
nalim написав:
Застройщикам незачем строить школы, это удорожает стоимость жилья. А квартиры и так покупают, без инфраструктуры.
Всё верно. Их Виталий К и К. должны строить, за счёт бюджетных средств. И земельные участки под это не должны забывать оставлять
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Serg-ik
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:30
Serg-ik написав: nalim написав:
Застройщикам незачем строить школы, это удорожает стоимость жилья. А квартиры и так покупают, без инфраструктуры.
Всё верно. Их Виталий К и К. должны строить, за счёт бюджетных средств. И земельные участки под это не должны забывать оставлять
А Витальке что с этого? Он для этого мэром стал (не бедный в общем-то человек)? Застройщик откатит, а с садика/школы/больницы какой профит?
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nalim
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:32
Faceless написав:
Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.
Тут цікава справа.
Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші.
І тільки в нас можна їздити всім на шару.
І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам.
Українці-ж дуже багаті та добрі.
Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:32
Первый написав:
Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?
Жители Комфорт дауна активно пользуют инфраструктуру Тампере. Своей ведь нет.
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UA
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:51
es77 написав: Faceless написав:
Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.
Тут цікава справа.
Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші.
І тільки в нас можна їздити всім на шару.
І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам.
Українці-ж дуже багаті та добрі.
Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.
Ну в нас теж небезкоштовно, просто оплата йде через вартість палива.
А щодо фур з перевантаженням - цілком згоден
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Faceless
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:57
UA написав: Первый написав:
Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?
Жители Комфорт дауна активно пользуют инфраструктуру Тампере. Своей ведь нет.
Какую? Кладбища своего на Тампере нет, а что еще они могут там использовать?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:02
UA написав: Первый написав:
Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?
Жители Комфорт дауна активно пользуют инфраструктуру Тампере. Своей ведь нет.
Помню житель тампере гордился "че почти рядом" комфорт таун и он ходил туда в басик спортлайфа. Не читал сообщений на форуме чтоб ктото на променаду ходил на вифлиемскай. Подскажете?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:14
Serg-ik написав: Первый написав:
є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить.
Сочувствую вашим знакомым. Есть люди, которым не надо ездить, чтобы попасть в сквер или парк. Достаточно выйти из дома и пройтись несколько минут. А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке.
думаю знакомые первого обойдутся без вашей неожиданной эмпатии, я тоже знаю людей, которые ездят в парк шевченко издалека - это и барышни с собачками и просто люди, которые любят посидеть после работы на травке в окружении таких же как они
парки, сержик, не только шоп с колясками круги нарезать, как завещал ватан комаровский - в шевченко своя атмосфера, заедьте как нить, гляньте для общего развития
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:15
es77 написав: Faceless написав:
Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.
Тут цікава справа.
Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші.
І тільки в нас можна їздити всім на шару.
І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам.
Українці-ж дуже багаті та добрі.
Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.
В Україні витрати на утримання доріг закладено у вартість палива. Тому не треба казати, що тут все нашару. Це тільки для власників велосипедів та електромобілів.
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innamax2008
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:22
innamax2008 написав:
В Україні витрати на утримання доріг закладено у вартість палива. Тому не треба казати, що тут все нашару. Це тільки для власників велосипедів та електромобілів.
У Європах у ціну палива також багато чого закладено, достатньо лише порівняти ту ціну з нашою але і він'єтки також чомусь присутні.
І до речі, скільки саме заплате за дороги власник фури з двома повними баками по 500 л. якщо заїде в Україну у Харкові а виїде у Львові ?
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