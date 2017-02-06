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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1537153815391540>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:39

  es77 написав: І тільки в нас можна їздити всім на шару.


Это не так, у нас дорожный сбор входит в цену топлива

Упс, Faceless выше уже ответил
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:41

  innamax2008 написав:
  es77 написав:
  Faceless написав:Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру.
Але то було 6 років тому.

Тут цікава справа.
Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші.
І тільки в нас можна їздити всім на шару.
І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам.
Українці-ж дуже багаті та добрі.
Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.

В Україні витрати на утримання доріг закладено у вартість палива. Тому не треба казати, що тут все нашару. Це тільки для власників велосипедів та електромобілів.

Інно, Ви їздите маршруткою яка на газу, в якому податку на дороги теж не має.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:парки, сержик, не только шоп с колясками круги нарезать, как завещал ватан комаровский - в шевченко своя атмосфера, заедьте как нить, гляньте для общего развития

Не нагнетайте ватанами и не перекручивайте. Я имел в виду удобство, когда парк рядом и не надо в него ехать.Удобно пройтись пешком. Приплели коляски, ватанов.
P.S. Интересно , в какой парк поедут жители Мордора и Круш? Партизанской славы?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:P.S. Интересно , в какой парк поедут жители Мордора и Круш? Партизанской славы?

в мариинский, как всегда
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:їздите маршруткою яка на газу, в якому податку на дороги теж не має.

Подакцизный товар
Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази-52 евро за 1000 литров.
Меньше, чем за бензин. Стимулирует незагрзнение воздуха.
Учите матчасть.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:31

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  Первый написав:є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить.

Сочувствую вашим знакомым. Есть люди, которым не надо ездить, чтобы попасть в сквер или парк. Достаточно выйти из дома и пройтись несколько минут. А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке.


думаю знакомые первого обойдутся без вашей неожиданной эмпатии, я тоже знаю людей, которые ездят в парк шевченко издалека - это и барышни с собачками и просто люди, которые любят посидеть после работы на травке в окружении таких же как они
парки, сержик, не только шоп с колясками круги нарезать, как завещал ватан комаровский - в шевченко своя атмосфера, заедьте как нить, гляньте для общего развития

Не бачив текст Сержика. Як завжди ржачний, не зря в ігнорі.

"
А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке."

Навіяло.


Зображення


До речі. Якби захар не жлобився, і слюнявив гроші на утримання прибудинкової території та капремонт фасадів будинків Тампере та їх підсвічування, то було б гуд. Але це фантастика.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:18

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"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:29

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Первый написав:Що Ви на тампере називаєте інфраструктурою якою будете користуватись?

Жители Комфорт дауна активно пользуют инфраструктуру Тампере. Своей ведь нет.

Какую? Кладбища своего на Тампере нет, а что еще они могут там использовать?

Кладбище как раз есть. Домашних животных. :mrgreen: Сейчас прямо на него выходят окна счастливых покупателей новостроя. А перед окнами Вифлиемской выгуливают тех, кому на кладбище еще рано :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:38

  es77 написав: І до речі, скільки саме заплате за дороги власник фури з двома повними баками по 500 л. якщо заїде в Україну у Харкові а виїде у Львові ?

Зальется во Львове под горлышко, потому что за Краковцом цена уже совсем другая.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:46

  vano80 написав:Кладбище как раз есть. Домашних животных. :mrgreen: Сейчас прямо на него выходят окна счастливых покупателей новостроя. А перед окнами Вифлиемской выгуливают тех, кому на кладбище еще рано :D


Этот то место где в 20 метрах от окон заезд на мост и развязка, там же еще в 60 метрах железная дорога? Шум, грохот, выхлопные газы. Промзона и кладбище животных рядом. Всегда удивлялся, кто там покупает квартиры :shock:
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