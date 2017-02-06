Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Про евро-2012 я мав аналогічну думку, як на мене, гроші, закопані у стадіони - то викинуті на вітер. Єдиний плюс - певні вкладення в інфраструктуру. Але то було 6 років тому.
Тут цікава справа. Якщо ви спробуєте проїхати дорогами більшості європейских країн то вам доведеться заплатити. При чому платять і місцеві також. Їздиш тільки по місту -одні гроші, виїздиш за місто -інші. І тільки в нас можна їздити всім на шару. І підприємцям що мають десятки фур і ходять з страшенним перегрузом, і іноземним перевізникам. Українці-ж дуже багаті та добрі. Все рівно платять не вони зараз а будуть розраховуваться їхні діти за взятими боргами.
В Україні витрати на утримання доріг закладено у вартість палива. Тому не треба казати, що тут все нашару. Це тільки для власників велосипедів та електромобілів.
Інно, Ви їздите маршруткою яка на газу, в якому податку на дороги теж не має.
kingkongovets написав:парки, сержик, не только шоп с колясками круги нарезать, как завещал ватан комаровский - в шевченко своя атмосфера, заедьте как нить, гляньте для общего развития
Не нагнетайте ватанами и не перекручивайте. Я имел в виду удобство, когда парк рядом и не надо в него ехать.Удобно пройтись пешком. Приплели коляски, ватанов. P.S. Интересно , в какой парк поедут жители Мордора и Круш? Партизанской славы?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:є знайомі які їздять в парк шевченка гуляти, проте нікого не знаю хто в сквер на тампере чи борщаговку їздить.
Сочувствую вашим знакомым. Есть люди, которым не надо ездить, чтобы попасть в сквер или парк. Достаточно выйти из дома и пройтись несколько минут. А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке.
думаю знакомые первого обойдутся без вашей неожиданной эмпатии, я тоже знаю людей, которые ездят в парк шевченко издалека - это и барышни с собачками и просто люди, которые любят посидеть после работы на травке в окружении таких же как они парки, сержик, не только шоп с колясками круги нарезать, как завещал ватан комаровский - в шевченко своя атмосфера, заедьте как нить, гляньте для общего развития
Не бачив текст Сержика. Як завжди ржачний, не зря в ігнорі.
" А то и вовсе никуда не ходить-вокруг дома-как в парке."
Навіяло.
До речі. Якби захар не жлобився, і слюнявив гроші на утримання прибудинкової території та капремонт фасадів будинків Тампере та їх підсвічування, то було б гуд. Але це фантастика.
vano80 написав:Кладбище как раз есть. Домашних животных. Сейчас прямо на него выходят окна счастливых покупателей новостроя. А перед окнами Вифлиемской выгуливают тех, кому на кладбище еще рано
Этот то место где в 20 метрах от окон заезд на мост и развязка, там же еще в 60 метрах железная дорога? Шум, грохот, выхлопные газы. Промзона и кладбище животных рядом. Всегда удивлялся, кто там покупает квартиры