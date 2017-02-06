Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав:Кладбище как раз есть. Домашних животных. Сейчас прямо на него выходят окна счастливых покупателей новостроя. А перед окнами Вифлиемской выгуливают тех, кому на кладбище еще рано
Этот то место где в 20 метрах от окон заезд на мост и развязка, там же еще в 60 метрах железная дорога? Шум, грохот, выхлопные газы. Промзона и кладбище животных рядом. Всегда удивлялся, кто там покупает квартиры
Ви так не шуткуйте. Там за бетонним парканом Віфлиємскай - найнамолиніше місце Києва.
sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35! Тему можно закрвыдать, не благодарите!
Сейчас видно что многие обьекты из старого фонда не продаются совсем, ценники на них падают "ниже плинтуса" по сравнению с $170к за "хрущи" в далеких жирных 2007-2008
Старый фонд тянет вниз ценники и на новострои, заоблачных от $2000 за квадрат как было в 2007-2008 на периферийные новостройки и близко не предвидится.
Потому что у покупателей есть выбор - или взять старый фонд с капитальным ремонтом, ближе к центру, или рассмотреть за те же деньги новострой.
В 2007-2008 такого выбора не было. Все стоило космос. Да в принципе и в 2009-2010 по инерции тоже.
Сейчас же, когда цены на газ обещают еще больше втулить, я представляю как упадет в цене вторичка с централизованным отоплением.
С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли.
airmax78 написав:С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли.
С этим согласен, речь вел о новостроях в ипенях. Кстати в Броварах в 2007-2008 по той стороне, что сейчас построен Эпицентр, новостроев вообще не было, как вприниципе и котлованов и самого Эпицентра. Застройка ипеней идет полным ходом, представляю что будет еще через 10 лет. Скорее всего будет переход на новый уровень - в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.
Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка когда цены на газ показали их реальную цену как неликвидный баласт без возможности отключения отопления.
Как так? Заплатить в 2 раза больше и ходить на променаду на тампере? Сразу брать на тампере!
Уважаемые работодатели Первого, не палите зря деньги. Мало того, что он , будучи клоуном, строит из себя серьёзного спеца, так еще и Комфорт таун опозорил, притянув ссылку на квартиру со жлоб-ремонтом. Чего только двери картонные из Эпика стоят...200 грн.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Zebra написав:в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.
Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка
Ха-ха. Вы считаете, для развития электротранспорта нужна инфраструктура в виде розетки? Дороги в 2 раза шире кто всем построит? Вы думаете, что через 10 лет здесь будет полно электротранспорта? Я уверен, что нет Мир думает как пересадить людей на бесплатный общественный транспорт https://www.epravda.com.ua/publications/2018/07/6/638423/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери