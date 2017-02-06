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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1537153815391540

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:03

  Непересичный написав:
  vano80 написав:Кладбище как раз есть. Домашних животных. :mrgreen: Сейчас прямо на него выходят окна счастливых покупателей новостроя. А перед окнами Вифлиемской выгуливают тех, кому на кладбище еще рано :D


Этот то место где в 20 метрах от окон заезд на мост и развязка, там же еще в 60 метрах железная дорога? Шум, грохот, выхлопные газы. Промзона и кладбище животных рядом. Всегда удивлялся, кто там покупает квартиры :shock:


Ви так не шуткуйте. Там за бетонним парканом Віфлиємскай - найнамолиніше місце Києва.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

domik.ua рисует продолжающийся от недели к неделе нисходящий тренд по квадратному метру в Киеве. На моменте имеем $1 049 за кв.м.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:15

  Zebra написав:domik.ua рисует продолжающийся от недели к неделе нисходящий тренд по квадратному метру в Киеве. На моменте имеем $1 049 за кв.м.

По аренді там тренду немає?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:18

  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

Сейчас видно что многие обьекты из старого фонда не продаются совсем, ценники на них падают "ниже плинтуса" по сравнению с $170к за "хрущи" в далеких жирных 2007-2008 :lol:

Старый фонд тянет вниз ценники и на новострои, заоблачных от $2000 за квадрат как было в 2007-2008 на периферийные новостройки и близко не предвидится.

Потому что у покупателей есть выбор - или взять старый фонд с капитальным ремонтом, ближе к центру, или рассмотреть за те же деньги новострой.

В 2007-2008 такого выбора не было. Все стоило космос.
Да в принципе и в 2009-2010 по инерции тоже.

Сейчас же, когда цены на газ обещают еще больше втулить, я представляю как упадет в цене вторичка с централизованным отоплением.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:21

2 UA


https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... AizwY.html


https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... zHSVs.html


Как так? Заплатить в 2 раза больше и ходить на променаду на тампере? Сразу брать на тампере!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:32

  Zebra написав:
  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

Сейчас видно что многие обьекты из старого фонда не продаются совсем, ценники на них падают "ниже плинтуса" по сравнению с $170к за "хрущи" в далеких жирных 2007-2008 :lol:

Старый фонд тянет вниз ценники и на новострои, заоблачных от $2000 за квадрат как было в 2007-2008 на периферийные новостройки и близко не предвидится.

Потому что у покупателей есть выбор - или взять старый фонд с капитальным ремонтом, ближе к центру, или рассмотреть за те же деньги новострой.

В 2007-2008 такого выбора не было. Все стоило космос.
Да в принципе и в 2009-2010 по инерции тоже.

Сейчас же, когда цены на газ обещают еще больше втулить, я представляю как упадет в цене вторичка с централизованным отоплением.

С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:43

  airmax78 написав:С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли.

С этим согласен, речь вел о новостроях в ипенях.
Кстати в Броварах в 2007-2008 по той стороне, что сейчас построен Эпицентр, новостроев вообще не было, как вприниципе и котлованов и самого Эпицентра. Застройка ипеней идет полным ходом, представляю что будет еще через 10 лет. Скорее всего будет переход на новый уровень - в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.

Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка когда цены на газ показали их реальную цену как неликвидный баласт без возможности отключения отопления.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:59

  Первый написав:2 UA

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... AizwY.html

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... zHSVs.html

Как так? Заплатить в 2 раза больше и ходить на променаду на тампере? Сразу брать на тампере!

Уважаемые работодатели Первого, не палите зря деньги. Мало того, что он , будучи клоуном, строит из себя серьёзного спеца, так еще и Комфорт таун опозорил, притянув ссылку на квартиру со жлоб-ремонтом. Чего только двери картонные из Эпика стоят...200 грн.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.

Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка

Ха-ха. Вы считаете, для развития электротранспорта нужна инфраструктура в виде розетки? Дороги в 2 раза шире кто всем построит?
Вы думаете, что через 10 лет здесь будет полно электротранспорта? Я уверен, что нет
Мир думает как пересадить людей на бесплатный общественный транспорт
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/07/6/638423/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Сортир в случае хрюща на тампере целевой аудитории понравится больше. Там занавеска вблизи унитаза и можно экономить на бумаге

Не стоит травмировать аудиторию своим богатым жизненным опытом
Печалька в том, что "Комфорт Таун" гораздо быстрее перейдёт в разряд "фу-фу-фу", чем хрущи.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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