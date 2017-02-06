Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.
Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка
Ха-ха. Вы считаете, для развития электротранспорта нужна инфраструктура в виде розетки? Дороги в 2 раза шире кто всем построит? Вы думаете, что через 10 лет здесь будет полно электротранспорта? Я уверен, что нет Мир думает как пересадить людей на бесплатный общественный транспорт https://www.epravda.com.ua/publications/2018/07/6/638423/
Я говорю о тренде: Таунхаус с местом для 2 электромобилей и 2-х или 3-х зонным счётчиком и Теслы 3 или Лифы 3 б/у с запасом хода 300+ км будут более привлекательным вариантом для нового поколения чем высотка в ипенях с бензиновым другом под окном.
airmax78 написав:С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли.
С этим согласен, речь вел о новостроях в ипенях. Кстати в Броварах в 2007-2008 по той стороне, что сейчас построен Эпицентр, новостроев вообще не было, как вприниципе и котлованов и самого Эпицентра. Застройка ипеней идет полным ходом, представляю что будет еще через 10 лет. Скорее всего будет переход на новый уровень - в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.
Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка когда цены на газ показали их реальную цену как неликвидный баласт без возможности отключения отопления.
Я на гілці 10 років. Не пам'ятаю в якому році, на моменті, називали ціни вміняємими. впевнений і в наступні 10 років, більшість тих,кому необхідно купити, вміняємими ціни не назвуть:-)
Зи. Ідеальну картинку кожний малює собі сам. Тільки РЕАЛЬНІСТЬ дуже рідко відповідає ідеальній намальованій картинці. Хтось мріє про цп, проте купляє в голосієво, хтось розказує про кімнати з вимогами, проте повертається в зассаний хрущ 10 рік поспіль, хтось мріє про ... Мрія повинна залишатися мрією:-)
Зизи. Таунхаус за містом -брєд. Почитайте визначення.
Первый написав:Я на гілці 10 років. Не пам'ятаю в якому році, на моменті, називали ціни вміняємими.
Речь не о ценах, а о ликвидности. 10 лет назад 2-3 комнатный хрущ возле метро спокойно уходил за $170к в ипотеку.
За 10 лет значимость многих объектов меняет свои значения. Строительство и жизнь не стоит на месте, поэтому правильно airmax сказал, а будет ли цениться что то многоэтажное в ипенях через десяток-другой лет, или застроят их так, что превратятся они в бараки.
Zebra написав:в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.
Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка
Ха-ха. Вы считаете, для развития электротранспорта нужна инфраструктура в виде розетки? Дороги в 2 раза шире кто всем построит? Вы думаете, что через 10 лет здесь будет полно электротранспорта? Я уверен, что нет Мир думает как пересадить людей на бесплатный общественный транспорт https://www.epravda.com.ua/publications/2018/07/6/638423/
Я говорю о тренде: Таунхаус с местом для 2 электромобилей и 2-х или 3-х зонным счётчиком и Теслы 3 или Лифы 3 б/у с запасом хода 300+ км будут более привлекательным вариантом для нового поколения чем высотка в ипенях с бензиновым другом под окном.
Мы строим «Новопечерские липки» уже 15 лет. Не потому, что мы не можем разом построить 300 000 кв. м. Мы видим, что в год покупают порядка 300 квартир. Поэтому строим около 320 квартир в год. Нет смысла строить 500 квартир, поскольку спрос сильно ниже, а стройка — это деньги