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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1538153915401541

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:41

  Serg-ik написав:
  Zebra написав:в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.

Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка

Ха-ха. Вы считаете, для развития электротранспорта нужна инфраструктура в виде розетки? Дороги в 2 раза шире кто всем построит?
Вы думаете, что через 10 лет здесь будет полно электротранспорта? Я уверен, что нет
Мир думает как пересадить людей на бесплатный общественный транспорт
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/07/6/638423/

Я говорю о тренде: Таунхаус с местом для 2 электромобилей и 2-х или 3-х зонным счётчиком и Теслы 3 или Лифы 3 б/у с запасом хода 300+ км будут более привлекательным вариантом для нового поколения чем высотка в ипенях с бензиновым другом под окном.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:46

  Zebra написав:
  airmax78 написав:С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли.

С этим согласен, речь вел о новостроях в ипенях.
Кстати в Броварах в 2007-2008 по той стороне, что сейчас построен Эпицентр, новостроев вообще не было, как вприниципе и котлованов и самого Эпицентра. Застройка ипеней идет полным ходом, представляю что будет еще через 10 лет. Скорее всего будет переход на новый уровень - в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.

Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка когда цены на газ показали их реальную цену как неликвидный баласт без возможности отключения отопления.


Я на гілці 10 років. Не пам'ятаю в якому році, на моменті, називали ціни вміняємими. впевнений і в наступні 10 років, більшість тих,кому необхідно купити, вміняємими ціни не назвуть:-)

Зи. Ідеальну картинку кожний малює собі сам. Тільки РЕАЛЬНІСТЬ дуже рідко відповідає ідеальній намальованій картинці. Хтось мріє про цп, проте купляє в голосієво, хтось розказує про кімнати з вимогами, проте повертається в зассаний хрущ 10 рік поспіль, хтось мріє про ...
Мрія повинна залишатися мрією:-)

Зизи. Таунхаус за містом -брєд. Почитайте визначення.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:51

Zebra

Якщо Вам парять таунхаус за містом - НІ В ЯКОМУ РАЗІ.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:12

  Первый написав:Я на гілці 10 років. Не пам'ятаю в якому році, на моменті, називали ціни вміняємими.

Речь не о ценах, а о ликвидности. 10 лет назад 2-3 комнатный хрущ возле метро спокойно уходил за $170к в ипотеку.

За 10 лет значимость многих объектов меняет свои значения. Строительство и жизнь не стоит на месте, поэтому правильно airmax сказал, а будет ли цениться что то многоэтажное в ипенях через десяток-другой лет, или застроят их так, что превратятся они в бараки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:45

  Zebra написав:
  Serg-ik написав:
  Zebra написав:в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.

Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка

Ха-ха. Вы считаете, для развития электротранспорта нужна инфраструктура в виде розетки? Дороги в 2 раза шире кто всем построит?
Вы думаете, что через 10 лет здесь будет полно электротранспорта? Я уверен, что нет
Мир думает как пересадить людей на бесплатный общественный транспорт
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/07/6/638423/

Я говорю о тренде: Таунхаус с местом для 2 электромобилей и 2-х или 3-х зонным счётчиком и Теслы 3 или Лифы 3 б/у с запасом хода 300+ км будут более привлекательным вариантом для нового поколения чем высотка в ипенях с бензиновым другом под окном.

Какой же бред гоните :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мы строим «Новопечерские липки» уже 15 лет. Не потому, что мы не можем разом построить 300 000 кв. м. Мы видим, что в год покупают порядка 300 квартир. Поэтому строим около 320 квартир в год. Нет смысла строить 500 квартир, поскольку спрос сильно ниже, а стройка — это деньги

https://ain.ua/2018/07/09/vasilij-xmeln ... yunit-siti
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:03

  BIGor написав:Какой же бред гоните :mrgreen:

Это не бред, а реальная хотелка, рассматриваю инвестицию в таунхаус в хорошем месте с возможностью под 2 автомобиля - один бензиновый, второй электро на будущее.
Zebra
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