Zebra написав:

airmax78 написав: С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли. С советской вторичкой все было предельно понятно еще в жирном 2012м. И она, если и тормозит на что-то цены, то только на новострои в ипенях. Модные новострои близко к центру оторвались от советской вторички окончательно и бесповоротно и зажили своей жизнью. Время, когда можно было продать двушку после бабушки в сталинке на Кудри и купить такую же площадь в котловане Ричмонда безвозвратно ушли.

С этим согласен, речь вел о новостроях в ипенях.Кстати в Броварах в 2007-2008 по той стороне, что сейчас построен Эпицентр, новостроев вообще не было, как вприниципе и котлованов и самого Эпицентра. Застройка ипеней идет полным ходом, представляю что будет еще через 10 лет. Скорее всего будет переход на новый уровень - в моду могут войти ипеня типа комплексной застройки пригородов таунхаусами или чем то подобным по вменяемым ценам под развитие электротраспорта, и как следствие отсутствие необходимости считать затраты на дорогу от места жительства до рабочего места.Высотки под электротранспорт мало подходят, нужна именно собственная экономичная электророзетка и наплыв всяких Тесл 3 или Лифов 2 б/у с запасами хода 300+ км, тогда таунхаусы в ипенях вполне станут новым трендом, а про новострои в ипенях станут неликвидом, каким стала советская вторичка когда цены на газ показали их реальную цену как неликвидный баласт без возможности отключения отопления.