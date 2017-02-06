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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:30
Первый написав: Zebra написав: BIGor написав:
Какой же бред гоните
Это не бред, а реальная хотелка, рассматриваю инвестицию в таунхаус в хорошем месте с возможностью под 2 автомобиля - один бензиновый, второй электро на будущее.
Новострои в забитыми под окнами дворами автомобилями уже не интересуют. Сам в таком живу
.
Таунхаус за містом це помилка. Дивіться будинок.
Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.
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Zebra
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:39
Zebra написав:
Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.
Вот и полосатую лошадь синдром Детройта поразил в самую голову.
В наших с вами краях есть нераспроданные таун-хаузы понад Стрижнем. Покупаете, решаете вопрос с электричеством, покупаете Теслу и вы уже не Zebra, а благородный жеребец
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:49
Zebra написав: Первый написав: Zebra написав:
Это не бред, а реальная хотелка, рассматриваю инвестицию в таунхаус в хорошем месте с возможностью под 2 автомобиля - один бензиновый, второй электро на будущее.
Новострои в забитыми под окнами дворами автомобилями уже не интересуют. Сам в таком живу
.
Таунхаус за містом це помилка. Дивіться будинок.
Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.
Все недостатки жизни за городом вы получаете в полном объеме, а преимущества - в весьма усеченном.
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1
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:50
Zebra написав:
Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.
А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать.
Савченко Так!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:05
antonivs3 написав: Zebra написав:
Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.
А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать.
Ну так потому и перепроизводство, сменился тренд и все настроенное стало не так нужным, как казалось, когда его строили и под него бралась ипотека. Тоже самое ждет ипеня. Сейчас еще существует запрос, а через 10 лет всех начнет тошнить от этих бараков с автохламом под окнами, и привлекательность этого жилья резко перейдет в статус неликвида, как с советским фондом, еще в 2007-2008 году продававшемся под ипотеку в Киеве от $100к за единицу.
Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что Россия будет газ по писят там еще 100 лет продавать, коммунальные и дальше будут халява.
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Zebra
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:11
Zebra написав:
Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что Россия будет газ по писят там еще 100 лет продавать, коммунальные и дальше будут халява.
Не быть вам благородным жеребцом. 10 лет назад уже не было газа по пиисят, 20 лет назад было. Но вам же, что 10 лет, что 20 лет - всё едино.
Так что, таун-хаусы понад Стрижнем ждут вас
Речка рядом, природа и в черте города
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:18
Zebra написав:Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях.
Имхо таунхаус и даже дуплекс - это тот же многоквартирный дом с его минусами, плюс возможные нюансы оформления собственности, плюс все минуса частного дома за городом: расходы (в первую очередь времени) на транспорт и на обслуживание дома. Из плюсов - малоэтажная застройка и возможно свежий воздух, но не факт. Потому если уж за городом - то домик в коттеджном городке с инфраструктурой.
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4
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:18
Zebra написав:
Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.
Всі недоліки квартири+недоліки будинку за містом.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:21
Zebra написав: Первый написав: Zebra написав:
Это не бред, а реальная хотелка, рассматриваю инвестицию в таунхаус в хорошем месте с возможностью под 2 автомобиля - один бензиновый, второй электро на будущее.
Новострои в забитыми под окнами дворами автомобилями уже не интересуют. Сам в таком живу
.
Таунхаус за містом це помилка. Дивіться будинок.
Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.
если вам уже сейчас кажется дороговато, то когда вы переедите то офигеете от затрат
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:22
Zebra написав:
посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что коммунальные и дальше будут халява.
О каких космических счетах за отопление вы говорите? $100 за 80 квадратов в САМЫЙ холодный месяц для вас дорого? Тогда о каких лифах и домах в пригороде вообще идет речь?!!
Савченко Так!
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