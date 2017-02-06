Додано: Пон 09 лип, 2018 20:05

antonivs3 написав: Zebra написав: Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать. Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.

А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать. А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать.

Ну так потому и перепроизводство, сменился тренд и все настроенное стало не так нужным, как казалось, когда его строили и под него бралась ипотека. Тоже самое ждет ипеня. Сейчас еще существует запрос, а через 10 лет всех начнет тошнить от этих бараков с автохламом под окнами, и привлекательность этого жилья резко перейдет в статус неликвида, как с советским фондом, еще в 2007-2008 году продававшемся под ипотеку в Киеве от $100к за единицу.Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что Россия будет газ по писят там еще 100 лет продавать, коммунальные и дальше будут халява.