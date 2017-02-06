RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1540154115421543>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:30

  Первый написав:
  Zebra написав:
  BIGor написав:Какой же бред гоните :mrgreen:

Это не бред, а реальная хотелка, рассматриваю инвестицию в таунхаус в хорошем месте с возможностью под 2 автомобиля - один бензиновый, второй электро на будущее.

Новострои в забитыми под окнами дворами автомобилями уже не интересуют. Сам в таком живу
.


Таунхаус за містом це помилка. Дивіться будинок.

Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 21.09.12
Подякував: 398 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:39

  Zebra написав:Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.

Вот и полосатую лошадь синдром Детройта поразил в самую голову.
В наших с вами краях есть нераспроданные таун-хаузы понад Стрижнем. Покупаете, решаете вопрос с электричеством, покупаете Теслу и вы уже не Zebra, а благородный жеребец :-)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 31.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:49

  Zebra написав:
  Первый написав:
  Zebra написав:Это не бред, а реальная хотелка, рассматриваю инвестицию в таунхаус в хорошем месте с возможностью под 2 автомобиля - один бензиновый, второй электро на будущее.

Новострои в забитыми под окнами дворами автомобилями уже не интересуют. Сам в таком живу
.


Таунхаус за містом це помилка. Дивіться будинок.

Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.

Все недостатки жизни за городом вы получаете в полном объеме, а преимущества - в весьма усеченном.
airmax78
 
Повідомлень: 24969
З нами з: 25.10.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:50

  Zebra написав:Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.

А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать.
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 07.08.17
Подякував: 656 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:05

  antonivs3 написав:
  Zebra написав:Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.

А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать.

Ну так потому и перепроизводство, сменился тренд и все настроенное стало не так нужным, как казалось, когда его строили и под него бралась ипотека. Тоже самое ждет ипеня. Сейчас еще существует запрос, а через 10 лет всех начнет тошнить от этих бараков с автохламом под окнами, и привлекательность этого жилья резко перейдет в статус неликвида, как с советским фондом, еще в 2007-2008 году продававшемся под ипотеку в Киеве от $100к за единицу.

Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что Россия будет газ по писят там еще 100 лет продавать, коммунальные и дальше будут халява.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 21.09.12
Подякував: 398 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:11

  Zebra написав:Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что Россия будет газ по писят там еще 100 лет продавать, коммунальные и дальше будут халява.

Не быть вам благородным жеребцом. 10 лет назад уже не было газа по пиисят, 20 лет назад было. Но вам же, что 10 лет, что 20 лет - всё едино.
Так что, таун-хаусы понад Стрижнем ждут вас :) Речка рядом, природа и в черте города :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 31.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях.

Имхо таунхаус и даже дуплекс - это тот же многоквартирный дом с его минусами, плюс возможные нюансы оформления собственности, плюс все минуса частного дома за городом: расходы (в первую очередь времени) на транспорт и на обслуживание дома. Из плюсов - малоэтажная застройка и возможно свежий воздух, но не факт. Потому если уж за городом - то домик в коттеджном городке с инфраструктурой.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21224
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4704 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:18

  Zebra написав:
Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.


Всі недоліки квартири+недоліки будинку за містом.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12882
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:21

  Zebra написав:
  Первый написав:
  Zebra написав:Это не бред, а реальная хотелка, рассматриваю инвестицию в таунхаус в хорошем месте с возможностью под 2 автомобиля - один бензиновый, второй электро на будущее.

Новострои в забитыми под окнами дворами автомобилями уже не интересуют. Сам в таком живу
.


Таунхаус за містом це помилка. Дивіться будинок.

Кратко обоснуйте? Отдельностоящие дома весьма дороговато выходят.

если вам уже сейчас кажется дороговато, то когда вы переедите то офигеете от затрат
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18804
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:22

  Zebra написав:посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что коммунальные и дальше будут халява.

О каких космических счетах за отопление вы говорите? $100 за 80 квадратов в САМЫЙ холодный месяц для вас дорого? Тогда о каких лифах и домах в пригороде вообще идет речь?!!
Савченко Так!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 07.08.17
Подякував: 656 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1540154115421543>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Google Adsense [Bot], Zebra і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1087, 1088, 1089
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10880 1985975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 14:05
Vlad442
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24851
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57777)
09.07.2018 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.