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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:25
antonivs3 написав: Zebra написав:
посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что коммунальные и дальше будут халява.
О каких космических счетах за отопление вы говорите? $100 за 80 квадратов в САМЫЙ холодный месяц для вас дорого? Тогда о каких лифах и домах в пригороде вообще идет речь?!!
В 2008 было $10-20
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Zebra
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:26
Zebra то есть к 2028 будет $1000?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:28
antonivs3 написав:Zebra
то есть к 2028 будет $1000?
вполне может быть
но скорее всего просто отрубят отопление, как в некоторых регионах и начнут переходить на автономку в старом фонде
реально у меня счетчик тепла сломался и я год сидел на ЦО, за 90 м2 за 6 месяцев пришло почти 19 000 грн - а если повысят цены на газ еще на 60% как требует МВФ, то 30 000 грн за сезон это уже лихо как то
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:34
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:38
Zebra написав: antonivs3 написав:Zebra
то есть к 2028 будет $1000?
вполне может быть
но скорее всего просто отрубят отопление, как в некоторых регионах и начнут переходить на автономку в старом фонде
реально у меня счетчик тепла сломался и я год сидел на ЦО, за 90 м2 за 6 месяцев пришло почти 19 000 грн - а если повысят цены на газ еще на 60% как требует МВФ, то 30 000 грн за сезон это уже лихо как то
20 лет назад зп в $20 была за счастье.
Сейчас на $2000 не просто прожить семье.
Через 10 лет может быть минималка $1000
Инфляция!
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:38
Zebra написав: antonivs3 написав: Zebra написав:
Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.
А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать.
Ну так потому и перепроизводство, сменился тренд и все настроенное стало не так нужным, как казалось, когда его строили и под него бралась ипотека. Тоже самое ждет ипеня. Сейчас еще существует запрос, а через 10 лет всех начнет тошнить от этих бараков с автохламом под окнами, и привлекательность этого жилья резко перейдет в статус неликвида, как с советским фондом, еще в 2007-2008 году продававшемся под ипотеку в Киеве от $100к за единицу.
Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что Россия будет газ по писят там еще 100 лет продавать, коммунальные и дальше будут халява.
А если ваша модель мира окажется неправильной? Я ожидал, что люди будут активно пользоваться электросамокатами и моноколесами, а не сбылось.
Если пофантазировать, то через 10 лет я вижу город, забитый беспилотными электротакси и маршрутками разного типа, ездящими по выделенным полосам, куда частникам ни ногой.
Едете в лифте, или за час до поездки чтобы дешевле, вводите со смартфона куда ехать и вам вываливает кучу вариантов. Дорого такси на одного. Дешевле share. Вы садитесь в такси в котором кто-то еще едет, за кем-то заезжаете, а когда выходите, оно продолжает везти людей дальше. Гибрид такси и маршрутки без водителя, едущий по своему маршруту.
Держать личную машину, может стать непрактичным хобби только богатых и старомодных.
Вам добираться из пригорода придется намного дольше и дороже, чем человеку из "муравейника", от которого каждые 10 секунд отъезжает микроавтобус-такси в разных направлениях.
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Vlad442
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:42
Vlad442, многие постройки высотки 90-х в Киеве сейчас превращаются в бараки, хотя еще 10 лет назад были элитными новостройками за которые готовы были отваливать басносновные по пол ляма зелени в ипотеку.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:44
Zebra написав: antonivs3 написав: Zebra написав:
посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что коммунальные и дальше будут халява.
О каких космических счетах за отопление вы говорите? $100 за 80 квадратов в САМЫЙ холодный месяц для вас дорого? Тогда о каких лифах и домах в пригороде вообще идет речь?!!
В 2008 было $10-20
Это за какую квартиру в 2008м году счёт за отопление был 10у.е - 50грн.? За такую как в Гонконге или Шанхае у 12 метров с залой с дыркой под мочу и кал в спальне/душе?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:55
Zebra написав:
Vlad442, многие постройки высотки 90-х в Киеве сейчас превращаются в бараки, хотя еще 10 лет назад были элитными новостройками за которые готовы были отваливать басносновные по пол ляма зелени в ипотеку.
Не подскажете, когда РТ, ТТ, Джек с Чикагой, Г9а с Кр.25а станут бараками и будут по цене котироваться дешевле хрущей на тампере?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:10
барабашов написав:
Это за какую квартиру в 2008м году счёт за отопление был 10у.е - 50грн.? За такую как в Гонконге или Шанхае у 12 метров с залой с дыркой под мочу и кал в спальне/душе?
~200 грн за Ггкал было, если уж не утрировать, это $40 при курсе 5 и $25 под конец года при курсе 8
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 09 лип, 2018 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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