RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15411542154315441545>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:25

  antonivs3 написав:
  Zebra написав:посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что коммунальные и дальше будут халява.

О каких космических счетах за отопление вы говорите? $100 за 80 квадратов в САМЫЙ холодный месяц для вас дорого? Тогда о каких лифах и домах в пригороде вообще идет речь?!!

В 2008 было $10-20
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 398 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:26

Zebra то есть к 2028 будет $1000?
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 07.08.17
Подякував: 656 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:28

  antonivs3 написав:Zebra то есть к 2028 будет $1000?

вполне может быть
но скорее всего просто отрубят отопление, как в некоторых регионах и начнут переходить на автономку в старом фонде

реально у меня счетчик тепла сломался и я год сидел на ЦО, за 90 м2 за 6 месяцев пришло почти 19 000 грн - а если повысят цены на газ еще на 60% как требует МВФ, то 30 000 грн за сезон это уже лихо как то
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 398 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1к в жк мордор сдают за 500 баксов!!!!
Это атас!!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/realnyy-l ... AK4nK.html
X-Fresh
 
Повідомлень: 142
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:38

  Zebra написав:
  antonivs3 написав:Zebra то есть к 2028 будет $1000?

вполне может быть
но скорее всего просто отрубят отопление, как в некоторых регионах и начнут переходить на автономку в старом фонде

реально у меня счетчик тепла сломался и я год сидел на ЦО, за 90 м2 за 6 месяцев пришло почти 19 000 грн - а если повысят цены на газ еще на 60% как требует МВФ, то 30 000 грн за сезон это уже лихо как то

20 лет назад зп в $20 была за счастье.
Сейчас на $2000 не просто прожить семье.
Через 10 лет может быть минималка $1000
Инфляция!
X-Fresh
 
Повідомлень: 142
З нами з: 17.05.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:38

  Zebra написав:
  antonivs3 написав:
  Zebra написав:Яркий пример перепроизводства недвиги при капитализме это Детройт. Ну и про города-призраки в Китае тоже не стоит забывать.

А я думал, что в Детройте не было перепроизводства. Просто то, что уже было, в определенный момент стало пустовать.

Ну так потому и перепроизводство, сменился тренд и все настроенное стало не так нужным, как казалось, когда его строили и под него бралась ипотека. Тоже самое ждет ипеня. Сейчас еще существует запрос, а через 10 лет всех начнет тошнить от этих бараков с автохламом под окнами, и привлекательность этого жилья резко перейдет в статус неликвида, как с советским фондом, еще в 2007-2008 году продававшемся под ипотеку в Киеве от $100к за единицу.

Жилье тоже подвержено модным тенденциям. Поэтому как альтернативу рассматриваю таунхаус с возможностью заряжать электромобиль - можете бросать тапками, но посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что Россия будет газ по писят там еще 100 лет продавать, коммунальные и дальше будут халява.

А если ваша модель мира окажется неправильной? Я ожидал, что люди будут активно пользоваться электросамокатами и моноколесами, а не сбылось.

Если пофантазировать, то через 10 лет я вижу город, забитый беспилотными электротакси и маршрутками разного типа, ездящими по выделенным полосам, куда частникам ни ногой.
Едете в лифте, или за час до поездки чтобы дешевле, вводите со смартфона куда ехать и вам вываливает кучу вариантов. Дорого такси на одного. Дешевле share. Вы садитесь в такси в котором кто-то еще едет, за кем-то заезжаете, а когда выходите, оно продолжает везти людей дальше. Гибрид такси и маршрутки без водителя, едущий по своему маршруту.
Держать личную машину, может стать непрактичным хобби только богатых и старомодных.
Вам добираться из пригорода придется намного дольше и дороже, чем человеку из "муравейника", от которого каждые 10 секунд отъезжает микроавтобус-такси в разных направлениях.
Vlad442
 
Повідомлень: 4478
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442, многие постройки высотки 90-х в Киеве сейчас превращаются в бараки, хотя еще 10 лет назад были элитными новостройками за которые готовы были отваливать басносновные по пол ляма зелени в ипотеку.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 398 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:44

  Zebra написав:
  antonivs3 написав:
  Zebra написав:посмотрим через 10 лет, какая будет ликвидность против новостроев в ипенях. Уверен, что такая же, как и советские 4-х комнатные квартиры с центральным отоплением и космическими счетами за него сейчас, а 10 лет назад ржали и говорили, что коммунальные и дальше будут халява.

О каких космических счетах за отопление вы говорите? $100 за 80 квадратов в САМЫЙ холодный месяц для вас дорого? Тогда о каких лифах и домах в пригороде вообще идет речь?!!

В 2008 было $10-20

Это за какую квартиру в 2008м году счёт за отопление был 10у.е - 50грн.? За такую как в Гонконге или Шанхае у 12 метров с залой с дыркой под мочу и кал в спальне/душе?
барабашов
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 16.06.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:55

  Zebra написав:Vlad442, многие постройки высотки 90-х в Киеве сейчас превращаются в бараки, хотя еще 10 лет назад были элитными новостройками за которые готовы были отваливать басносновные по пол ляма зелени в ипотеку.

Не подскажете, когда РТ, ТТ, Джек с Чикагой, Г9а с Кр.25а станут бараками и будут по цене котироваться дешевле хрущей на тампере?
барабашов
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 16.06.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:10

  барабашов написав:Это за какую квартиру в 2008м году счёт за отопление был 10у.е - 50грн.? За такую как в Гонконге или Шанхае у 12 метров с залой с дыркой под мочу и кал в спальне/душе?

~200 грн за Ггкал было, если уж не утрировать, это $40 при курсе 5 и $25 под конец года при курсе 8
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 09 лип, 2018 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 398 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15411542154315441545>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1087, 1088, 1089
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10881 1986056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 21:51
UA
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.