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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1542154315441545>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:13

  барабашов написав:
  Zebra написав:Vlad442, многие постройки высотки 90-х в Киеве сейчас превращаются в бараки, хотя еще 10 лет назад были элитными новостройками за которые готовы были отваливать басносновные по пол ляма зелени в ипотеку.

Не подскажете, когда РТ, ТТ, Джек с Чикагой, Г9а с Кр.25а станут бараками и будут по цене котироваться дешевле хрущей на тампере?

всему свое время
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2006_u.htm

Несколько дней назад вышла новая стата по жилищному фонду и это с учетом того, что как я полагаю статистика идет по данным переписи 2001 года, значит ситуация с ростом квадратных метров на рыло еще более ускоренная

за год количество квартир выросло на 75 тысяч, а количество жителей страны сократилось на несколько сотен тысяч
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 09 лип, 2018 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:18

  Zebra написав:
  барабашов написав:
  Zebra написав:Vlad442, многие постройки высотки 90-х в Киеве сейчас превращаются в бараки, хотя еще 10 лет назад были элитными новостройками за которые готовы были отваливать басносновные по пол ляма зелени в ипотеку.

Не подскажете, когда РТ, ТТ, Джек с Чикагой, Г9а с Кр.25а станут бараками и будут по цене котироваться дешевле хрущей на тампере?

всему свое время

Не при нашей жизни. Эти дома - это уже уровень, которого нет, зачастую, в Европе (видел мопы новостроя в прицентралье Амстердама - грустное зрелище, потолки 2.5, хотя и по 6к ойро за метр).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 09 лип, 2018 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:20

  Zebra написав:
  ребе Нок написав:Zebra нема проблемы и в многоквартирных электрокар заряжать. Розетка на стоянке и счетчик с приемом банковской карты. Заказал сколько надо, сунул карту, поставил на заряд и все. Ну могут еще приложение на смартфон прикрутить проверить процесс или чтото срочное сообщить.

Тариф в таких розетках будет коммерческий по цене бензина на заправках.

Ви плутаєтесь в показаннях. Давайте конкретніше:-)
Що за таунхаус?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:23

  Zebra написав:
  ребе Нок написав:Zebra нема проблемы и в многоквартирных электрокар заряжать. Розетка на стоянке и счетчик с приемом банковской карты. Заказал сколько надо, сунул карту, поставил на заряд и все. Ну могут еще приложение на смартфон прикрутить проверить процесс или чтото срочное сообщить.

Тариф в таких розетках будет коммерческий по цене бензина на заправках.

Когда народ начнет массово заряжать пепелацы - тариф везде станет коммерческим +/- по цене бензина.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:37

  airmax78 написав:Не при нашей жизни. Эти дома - это уже уровень, которого нет, зачастую, в Европе (видел мопы новостроя в прицентралье Амстердама - грустное зрелище, потолки 2.5, хотя и по 6к ойро за метр).



Согласен. Квартиры в таких домах в столицах мира стоят по 30 и до 70т долл за квадрат
Это очень высокий уровень
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:42

airmax78
Эйр - Зёбре лучше торговать биткоинами и скупать золото чем лезть на рынок ЭЭ и солярки, где Беня правит бал с Димоном Ф. Тем более искать пути, куда поплывёт КРЖН после выборов ПАПа.
Некоторые грамотеи читая по слогам легко натыкивают и Дюма с Уэллсом, и Ефремову с Толстым, вот Круг с Распутиной и Цыгановой - ото для них поэты!
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 09 лип, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:52

  Zebra написав:
  барабашов написав:Это за какую квартиру в 2008м году счёт за отопление был 10у.е - 50грн.? За такую как в Гонконге или Шанхае у 12 метров с залой с дыркой под мочу и кал в спальне/душе?

~200 грн за Ггкал было, если уж не утрировать, это $40 при курсе 5 и $25 под конец года при курсе 8

200грн/Гкал было при долларе 5.4, не спорю, но не 10 лет назад и тем более не при долларе 8.
У меня в -07м году за сталинку в 68м.кв без счётчиков 360грн оплата была, квитанцию за янв/февр нашёл и усреднил. И 680грн при панде стало позжее - аж никак не 10, 20 или 40у.е, а больше 80ти.
Сейчас со счётчиком 55-60 у.е выходит.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:09

  Zebra написав: Реально по населению старение. На Киеве это не отражается, но в Чернигове к примеру молодежи на улицах очень мало, много среднего поколения, стариков.

Как думаете, старики предпочтут ТТ, РТ или НЛ?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:12

  UA написав:
  Zebra написав: Реально по населению старение. На Киеве это не отражается, но в Чернигове к примеру молодежи на улицах очень мало, много среднего поколения, стариков.

Как думаете, старики предпочтут ТТ, РТ или НЛ?

Тампере и домино с активистом Азова.
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