Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ. Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев! Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".
Сегодня у себя в лифте на Подвысоцкого 4в обнаружил объявление о продаже 1к с ремонтом за 2500 дол/м. И это общажка, Карл!
пару слов об электромобилях,если чего дайте знать затру в мгновенье так вот ездил в Днепр на неделю туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +- на электромобиле за год с 01,06,2017 проехал 22тыс+7 тыс на первой(Лиф24 продана за теже деньги +300долл) и на второй машине(Лиф 30) счетчик в паркинге показывает 4000+- киловат я взял по ночному тарифу сравнивайте 1 неделя 4000грн и 13мес 4000грн сравнивайте.... будут вопросы пишите в личку тема немного другая ))))) и по теме в моем старом паркинге я один питаюсь от электричества,мощностей хватает.+ я подключился к своей квартире,все на одном счетчике. в новом(в другом месте )паркинге - мощности паркинга позволяют, но активность людей больше и последним не хватит мощности для ночной зарядки электромобиля.... разговоры идут уже на эту тему. по поводу ОККО время бесплатных зарядок заканчивается ,все потихоньку начинают продавать ,а не просто раздавать энергию.Но я платно заряжался только один раз и то чтобы активировать счет после пополнения.даже если я и заряжусь 1-3-10 раз в год на трассе -то это абсолютно не критично. цена 1квт варьируется от 3,5-10 грн и зависит от места и силы тока в розетке.сильный (быстрый) ток дороже .Время стоит денег... Я заряжаюсь ровно на столько чтобы доехать в пункт назначения и включиться в розетку по более щадящему тарифу и не торговать лицом на заправках и других местах где установлены станции зарядки электромобилей и вот алаверды- цена передвижения в 10 раз дешевле от бензина и в 5 раз дешевле газа. если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км ,а так я себя абсолютно не ограничиваю ПС админам ,если чего- затрите вместо меня ,я не часто тут ошиваюсь ,спасибо
Оранжевый-хит сезона написав:скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся
Вот оно в чем дело - Турция с Египтом выросли за счет провала Сен-Барта и Бора-Бора. Будь проклят шоколадный узурпатор.
kvn2 написав:пару слов об электромобилях,если чего дайте знать затру в мгновенье так вот ездил в Днепр на неделю туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +- на электромобиле за год с 01,06,2017 проехал 22тыс+7 тыс на первой(Лиф24 продана за теже деньги +300долл) и на второй машине(Лиф 30) счетчик в паркинге показывает 4000+- киловат я взял по ночному тарифу сравнивайте 1 неделя 4000грн и 13мес 4000грн сравнивайте.... будут вопросы пишите в личку тема немного другая ))))) и по теме в моем старом паркинге я один питаюсь от электричества,мощностей хватает.+ я подключился к своей квартире,все на одном счетчике. в новом(в другом месте )паркинге - мощности паркинга позволяют, но активность людей больше и последним не хватит мощности для ночной зарядки электромобиля.... разговоры идут уже на эту тему. по поводу ОККО время бесплатных зарядок заканчивается ,все потихоньку начинают продавать ,а не просто раздавать энергию.Но я платно заряжался только один раз и то чтобы активировать счет после пополнения.даже если я и заряжусь 1-3-10 раз в год на трассе -то это абсолютно не критично. цена 1квт варьируется от 3,5-10 грн и зависит от места и силы тока в розетке.сильный (быстрый) ток дороже .Время стоит денег... Я заряжаюсь ровно на столько чтобы доехать в пункт назначения и включиться в розетку по более щадящему тарифу и не торговать лицом на заправках и других местах где установлены станции зарядки электромобилей и вот алаверды- цена передвижения в 10 раз дешевле от бензина и в 5 раз дешевле газа. если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км ,а так я себя абсолютно не ограничиваю ПС админам ,если чего- затрите вместо меня ,я не часто тут ошиваюсь ,спасибо
От квартирного счетчика не дают протягивать кабель. Вроде запрещено по пожарным нормам. Поэтому надо как-то решать с Киевэнерго. Поеду на днях узнаю.