Додано: Пон 09 лип, 2018 22:44

пару слов об электромобилях,если чего дайте знать затру в мгновенье

так вот ездил в Днепр на неделю

туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-

на электромобиле за год с 01,06,2017 проехал 22тыс+7 тыс на первой(Лиф24 продана за теже деньги +300долл) и на второй машине(Лиф 30)

счетчик в паркинге показывает 4000+- киловат я взял по ночному тарифу

сравнивайте 1 неделя 4000грн и 13мес 4000грн

сравнивайте....

будут вопросы пишите в личку

тема немного другая )))))

и по теме в моем старом паркинге я один питаюсь от электричества,мощностей хватает.+ я подключился к своей квартире,все на одном счетчике.

в новом(в другом месте )паркинге - мощности паркинга позволяют, но активность людей больше и последним не хватит мощности для ночной зарядки электромобиля.... разговоры идут уже на эту тему.

по поводу ОККО

время бесплатных зарядок заканчивается ,все потихоньку начинают продавать ,а не просто раздавать энергию.Но я платно заряжался только один раз и то чтобы активировать счет после пополнения.даже если я и заряжусь 1-3-10 раз в год на трассе -то это абсолютно не критично. цена 1квт варьируется от 3,5-10 грн и зависит от места и силы тока в розетке.сильный (быстрый) ток дороже .Время стоит денег...

Я заряжаюсь ровно на столько чтобы доехать в пункт назначения и включиться в розетку по более щадящему тарифу и не торговать лицом на заправках и других местах где установлены станции зарядки электромобилей

и вот алаверды- цена передвижения в 10 раз дешевле от бензина и в 5 раз дешевле

газа.

если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км ,а так я себя абсолютно не ограничиваю

ПС админам ,если чего- затрите вместо меня ,я не часто тут ошиваюсь ,спасибо