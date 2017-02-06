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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1543154415451546>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:20

  UA написав:
  Zebra написав: Реально по населению старение. На Киеве это не отражается, но в Чернигове к примеру молодежи на улицах очень мало, много среднего поколения, стариков.

Как думаете, старики предпочтут ТТ, РТ или НЛ?

Зображення

Ці чомусь люблять оушен.
В центрі вже досить значна популяція понаїхів. І це не з Чернігова.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:25

  UA написав:
  Zebra написав: Реально по населению старение. На Киеве это не отражается, но в Чернигове к примеру молодежи на улицах очень мало, много среднего поколения, стариков.

Как думаете, старики предпочтут ТТ, РТ или НЛ?

думаю как только эти дома заселят пенсионерами так цена там и упадет меньше штуки за метр :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

население будет реально стареть, и это не изменить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

киев поделится на агломерации: борщага с ипенями, ПОХ уже отдельный город
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:42

  airmax78 написав:Посмотрел ценники Укрбуда за Кристал-Хауз. 1,5 года назад торговался с ними за 33К за метр за треху на 20м этаже. Потом подумал - отказался: часть окон выходит в колодец между двумя секциями (вид строго прямо, влево-вправо окна), вторая часть, соответственно, на РТ.
Сейчас такое же самое на 7м этаже... 56К за метр. Готовы зафиксировать цену в гривне на 12 месяцев!
Степень готовности: "скоро закончим лить каркас стилобата".


Сегодня у себя в лифте на Подвысоцкого 4в обнаружил объявление о продаже 1к с ремонтом за 2500 дол/м. И это общажка, Карл!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:44

пару слов об электромобилях,если чего дайте знать затру в мгновенье
так вот ездил в Днепр на неделю
туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-
на электромобиле за год с 01,06,2017 проехал 22тыс+7 тыс на первой(Лиф24 продана за теже деньги +300долл) и на второй машине(Лиф 30)
счетчик в паркинге показывает 4000+- киловат я взял по ночному тарифу
сравнивайте 1 неделя 4000грн и 13мес 4000грн
сравнивайте....
будут вопросы пишите в личку
тема немного другая )))))
и по теме в моем старом паркинге я один питаюсь от электричества,мощностей хватает.+ я подключился к своей квартире,все на одном счетчике.
в новом(в другом месте )паркинге - мощности паркинга позволяют, но активность людей больше и последним не хватит мощности для ночной зарядки электромобиля.... разговоры идут уже на эту тему.
по поводу ОККО
время бесплатных зарядок заканчивается ,все потихоньку начинают продавать ,а не просто раздавать энергию.Но я платно заряжался только один раз и то чтобы активировать счет после пополнения.даже если я и заряжусь 1-3-10 раз в год на трассе -то это абсолютно не критично. цена 1квт варьируется от 3,5-10 грн и зависит от места и силы тока в розетке.сильный (быстрый) ток дороже .Время стоит денег...
Я заряжаюсь ровно на столько чтобы доехать в пункт назначения и включиться в розетку по более щадящему тарифу и не торговать лицом на заправках и других местах где установлены станции зарядки электромобилей
и вот алаверды- цена передвижения в 10 раз дешевле от бензина и в 5 раз дешевле
газа.
если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км ,а так я себя абсолютно не ограничиваю
ПС админам ,если чего- затрите вместо меня ,я не часто тут ошиваюсь ,спасибо
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

повторюсь, в сентябре изменятся транспортные потоки внутри киева
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся :(


Вот оно в чем дело - Турция с Египтом выросли за счет провала Сен-Барта и Бора-Бора. Будь проклят шоколадный узурпатор.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:06

  UA написав:
  Zebra написав: Реально по населению старение. На Киеве это не отражается, но в Чернигове к примеру молодежи на улицах очень мало, много среднего поколения, стариков.

Как думаете, старики предпочтут ТТ, РТ или НЛ?

В Чернигове нет и не будет ни ТТ ни РТ ни НЛ, так что никаких мук выбора у людей на старости лет не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:09

  kvn2 написав:пару слов об электромобилях,если чего дайте знать затру в мгновенье
так вот ездил в Днепр на неделю
туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-
на электромобиле за год с 01,06,2017 проехал 22тыс+7 тыс на первой(Лиф24 продана за теже деньги +300долл) и на второй машине(Лиф 30)
счетчик в паркинге показывает 4000+- киловат я взял по ночному тарифу
сравнивайте 1 неделя 4000грн и 13мес 4000грн
сравнивайте....
будут вопросы пишите в личку
тема немного другая )))))
и по теме в моем старом паркинге я один питаюсь от электричества,мощностей хватает.+ я подключился к своей квартире,все на одном счетчике.
в новом(в другом месте )паркинге - мощности паркинга позволяют, но активность людей больше и последним не хватит мощности для ночной зарядки электромобиля.... разговоры идут уже на эту тему.
по поводу ОККО
время бесплатных зарядок заканчивается ,все потихоньку начинают продавать ,а не просто раздавать энергию.Но я платно заряжался только один раз и то чтобы активировать счет после пополнения.даже если я и заряжусь 1-3-10 раз в год на трассе -то это абсолютно не критично. цена 1квт варьируется от 3,5-10 грн и зависит от места и силы тока в розетке.сильный (быстрый) ток дороже .Время стоит денег...
Я заряжаюсь ровно на столько чтобы доехать в пункт назначения и включиться в розетку по более щадящему тарифу и не торговать лицом на заправках и других местах где установлены станции зарядки электромобилей
и вот алаверды- цена передвижения в 10 раз дешевле от бензина и в 5 раз дешевле
газа.
если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км ,а так я себя абсолютно не ограничиваю
ПС админам ,если чего- затрите вместо меня ,я не часто тут ошиваюсь ,спасибо

От квартирного счетчика не дают протягивать кабель. Вроде запрещено по пожарным нормам. Поэтому надо как-то решать с Киевэнерго. Поеду на днях узнаю.
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