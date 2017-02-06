Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся
Вот оно в чем дело - Турция с Египтом выросли за счет провала Сен-Барта и Бора-Бора. Будь проклят шоколадный узурпатор.
зря смеётесь, раньше до 2014 года в ленте мельтешили: Барселоны, Доминиканы, Шри ланка и т.д. менеджер среднего звена рубил 2000-2500, тянул кредит на машину и позволял себе нормальный отдых, сейчас вышел на 1000... Египет, Турция
airmax78 да я проскочил. но я купил кабель 3*6 ,поставил автоматы АВВ , и купил промрозетку качественную все по честному сделал .Жек мог меня подключить по тарифу на нежылые помещения,а я пролез и подключился как бытовой потребитель с двухзонным тарифом.расходы уже отбились с лихвой .
Востаннє редагувалось kvn2 в Пон 09 лип, 2018 23:19, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 Вы верьте меньше. Протянул. Прямо от счётчика на площадке с 27го этажа. Сам тянул. Неделю. 22000км прошёл и на 4000кВтч. Наверно с горы всё время спускался и климат не включал ни в -10, ни в +35.
барабашов я готов показать ,доказать ,уделить время и поделиться,отвечу за каждое свое слово .Киев . готовы заплатить за свое любопытство ? если да ,то прошу в личку ,приеду куда скажете, заберу, покажу, расскажу,поделюсь ,но я не альтруист. если вскроется обман или несоответствие -извинюсь здесь,и никаких денег . жду координаты в личку завтра до 24,00 .если их не будет жду от вас извинений . жду с нетерпением
Востаннє редагувалось kvn2 в Пон 09 лип, 2018 23:52, всього редагувалось 1 раз.