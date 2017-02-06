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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1543154415451546

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:12

  alkasander написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:скажу больше, мой круг общения перестал в Египет летать году наверное в 2007... а тут прям замельтишили названия которых 10 лет не слышал... Хургада, Шарм, олл инклюзив, бесплатное бухло, басейн, па300 баксов на человека 7 дней 8 ночей... наверное уровень жизни сильно поднялся :(


Вот оно в чем дело - Турция с Египтом выросли за счет провала Сен-Барта и Бора-Бора. Будь проклят шоколадный узурпатор.

зря смеётесь, раньше до 2014 года в ленте мельтешили: Барселоны, Доминиканы, Шри ланка и т.д. менеджер среднего звена рубил 2000-2500, тянул кредит на машину и позволял себе нормальный отдых, сейчас вышел на 1000... Египет, Турция
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:16

airmax78
да я проскочил.
но я купил кабель 3*6 ,поставил автоматы АВВ , и купил промрозетку качественную
все по честному сделал .Жек мог меня подключить по тарифу на нежылые помещения,а я пролез и подключился как бытовой потребитель с двухзонным тарифом.расходы уже отбились с лихвой .
Востаннє редагувалось kvn2 в Пон 09 лип, 2018 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:17

airmax78
Вы верьте меньше.
Протянул. Прямо от счётчика на площадке с 27го этажа. Сам тянул. Неделю. 22000км прошёл и на 4000кВтч.
Наверно с горы всё время спускался и климат не включал ни в -10, ни в +35.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей, сегодня кум с партнёром забрали две последние 1к в 28 доме Эврики. Малометражки по 36 метров за 650 000 минус скидка
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Оранже если верить ОП в июне продали 15 квартир. Это хороший результат, не каждый месяц удавалось продать 10 квартир.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бомбер отрисовывает рост. Кто там скринил мои посты? Кажется Фейлис?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:35

барабашов я готов показать ,доказать ,уделить время и поделиться,отвечу за каждое свое слово .Киев .
готовы заплатить за свое любопытство ? если да ,то прошу в личку ,приеду куда скажете, заберу, покажу, расскажу,поделюсь ,но я не альтруист.
если вскроется обман или несоответствие -извинюсь здесь,и никаких денег .
жду координаты в личку завтра до 24,00 .если их не будет жду от вас извинений .
жду с нетерпением
Востаннє редагувалось kvn2 в Пон 09 лип, 2018 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А аренда сейчас начнёт валится вниз, до середины августа.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Второй удар по аренде будет в ноябре.
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