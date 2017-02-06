RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1544154515461547

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 05:59

  airmax78 написав:Не при нашей жизни. Эти дома - это уже уровень, которого нет, зачастую, в Европе (видел мопы новостроя в прицентралье Амстердама - грустное зрелище, потолки 2.5, хотя и по 6к ойро за метр).

Да Амстердам вообще отстой по сравнению с финансовой, туристической и экономической столицей Европы - Киевом. Кстати, когда в мировой столице включат горячуюю воду? Есть прогнозы?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 19.09.10
Подякував: 372 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:27

  BIGor написав:
  Первый написав:Ці чомусь люблять оушен.
В центрі вже досить значна популяція понаїхів. І це не з Чернігова.

Логика ТП: чувак сфоткал трех арабок - и теперь они скупят всю недвигу КРЖН и буиттокадаражать.


Будет дорожать? Хз. Не думаю что Вам виднее чем мне :mrgreen:
Но арабки точно не на шопинг сюда приехали.

Форум место для обмена информацией. Запилите фотки со своего "мира", с подтверждением своего утверждения че будет дорожать.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12885
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:51

  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей, сегодня кум с партнёром забрали две последние 1к в 28 доме Эврики. Малометражки по 36 метров за 650 000 минус скидка

Думаю, что когда построят все дома Эврики, то сдавать жильё здесь будет выгоднее, чем на ПОХе.
Лет через 20 ПОХ превратится в район пенсионеров и старый жилой фонд с устаревшими ремонтами) А аредаторы облюбуют для себя новый микрорайон новостроек.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 05.01.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1544154515461547
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1087, 1088, 1089
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10881 1986177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 21:51
UA
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.