Да Амстердам вообще отстой по сравнению с финансовой, туристической и экономической столицей Европы - Киевом. Кстати, когда в мировой столице включат горячуюю воду? Есть прогнозы?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 05:59
Да Амстердам вообще отстой по сравнению с финансовой, туристической и экономической столицей Европы - Киевом. Кстати, когда в мировой столице включат горячуюю воду? Есть прогнозы?
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:27
Будет дорожать? Хз. Не думаю что Вам виднее чем мне
Но арабки точно не на шопинг сюда приехали.
Форум место для обмена информацией. Запилите фотки со своего "мира", с подтверждением своего утверждения че будет дорожать.
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:51
Думаю, что когда построят все дома Эврики, то сдавать жильё здесь будет выгоднее, чем на ПОХе.
Лет через 20 ПОХ превратится в район пенсионеров и старый жилой фонд с устаревшими ремонтами) А аредаторы облюбуют для себя новый микрорайон новостроек.
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