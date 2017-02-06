Да Амстердам вообще отстой по сравнению с финансовой, туристической и экономической столицей Европы - Киевом. Кстати, когда в мировой столице включат горячуюю воду? Есть прогнозы?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 05:59
Да Амстердам вообще отстой по сравнению с финансовой, туристической и экономической столицей Европы - Киевом. Кстати, когда в мировой столице включат горячуюю воду? Есть прогнозы?
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:27
Будет дорожать? Хз. Не думаю что Вам виднее чем мне
Но арабки точно не на шопинг сюда приехали.
Форум место для обмена информацией. Запилите фотки со своего "мира", с подтверждением своего утверждения че будет дорожать.
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:51
Думаю, что когда построят все дома Эврики, то сдавать жильё здесь будет выгоднее, чем на ПОХе.
Лет через 20 ПОХ превратится в район пенсионеров и старый жилой фонд с устаревшими ремонтами) А аредаторы облюбуют для себя новый микрорайон новостроек.
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:10
Спасибо, хороший материал. Если всё получится, то перспектива у района шикарная (вместо сегоднешнего депресняка). Умение Василия сделать из забитого места элитный район не обговаривается, НЛ радостно выкупающиеся по 2500 мы видим. Интерестно, что речь идёт даже об Университетах, школах, рабочих местах, а не тупо о жилье.
Пс
Вскользь прошёлся по eбеням.
Пс
Из Эврики в центр только на метро, это боль.
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:12
Який %% новобудів вже зупинився або ледь-ледь ворушиться? Масове заморожування новобудів ми побачимо в наступному році. Звісно, вже восени багатьом стане зрозумілим, що немає сенсу інвестувати в Кржн.
Ось карта києвських новобудів.
Навіщо стільки нового житла країні, населення якої зменшується щорічно на 5% ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:31
При чем тут Амстердам в сравнении с Киевом? Сравнивается уровень домов. И да, всякие РТ, Тетрисы, ЦП, и т.п. это очень высокий уровень не только по украинским меркам. Поэтому не вижу причин, по которым эти дома могут сильно обесцениться. Только форс-мажор.
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:35
Оранж попал в обзор дешевых квартир
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:20
Правильно думаєте.
2 Зебра.
Тримай.
Срочно! Продам дом, 250 м², возле Бучи, пгт. Клавдиево-Тарасово
На теслі сюди їхати майже безплатно. А домік в самий раз. Написано що при ударі пачкою по лицю гарно скидають. Буде тобі по ціні тауна але повноцінний будинок.
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хвилинка рубрики че делать.
Оранж сити. Нежилое. Нада брать:-)
Всім процвітання!
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Немного аналитики по суммам вложений на рекламу от застройщиков (янв-май 18го vs янв-май 17го):
vs
С итоговых таблиц видно, что в 17м году было на 30% больше плоскостей. По суммам вложений видно, что 18й год немного дороже.
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