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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 05:59

  airmax78 написав:Не при нашей жизни. Эти дома - это уже уровень, которого нет, зачастую, в Европе (видел мопы новостроя в прицентралье Амстердама - грустное зрелище, потолки 2.5, хотя и по 6к ойро за метр).

Да Амстердам вообще отстой по сравнению с финансовой, туристической и экономической столицей Европы - Киевом. Кстати, когда в мировой столице включат горячуюю воду? Есть прогнозы?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:27

  BIGor написав:
  Первый написав:Ці чомусь люблять оушен.
В центрі вже досить значна популяція понаїхів. І це не з Чернігова.

Логика ТП: чувак сфоткал трех арабок - и теперь они скупят всю недвигу КРЖН и буиттокадаражать.


Будет дорожать? Хз. Не думаю что Вам виднее чем мне :mrgreen:
Но арабки точно не на шопинг сюда приехали.

Форум место для обмена информацией. Запилите фотки со своего "мира", с подтверждением своего утверждения че будет дорожать.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:51

  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей, сегодня кум с партнёром забрали две последние 1к в 28 доме Эврики. Малометражки по 36 метров за 650 000 минус скидка

Думаю, что когда построят все дома Эврики, то сдавать жильё здесь будет выгоднее, чем на ПОХе.
Лет через 20 ПОХ превратится в район пенсионеров и старый жилой фонд с устаревшими ремонтами) А аредаторы облюбуют для себя новый микрорайон новостроек.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:10

  Loft написав:Мы строим «Новопечерские липки» уже 15 лет. Не потому, что мы не можем разом построить 300 000 кв. м. Мы видим, что в год покупают порядка 300 квартир. Поэтому строим около 320 квартир в год. Нет смысла строить 500 квартир, поскольку спрос сильно ниже, а стройка — это деньги

https://ain.ua/2018/07/09/vasilij-xmeln ... yunit-siti

Спасибо, хороший материал. Если всё получится, то перспектива у района шикарная (вместо сегоднешнего депресняка). Умение Василия сделать из забитого места элитный район не обговаривается, НЛ радостно выкупающиеся по 2500 мы видим. Интерестно, что речь идёт даже об Университетах, школах, рабочих местах, а не тупо о жилье.

Пс
Вскользь прошёлся по eбеням.

Пс
Из Эврики в центр только на метро, это боль.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:12

Який %% новобудів вже зупинився або ледь-ледь ворушиться? Масове заморожування новобудів ми побачимо в наступному році. Звісно, вже восени багатьом стане зрозумілим, що немає сенсу інвестувати в Кржн.


Ось карта києвських новобудів.
https://m.novostroyki.lun.ua/новостройки-киева-на-карте

Навіщо стільки нового житла країні, населення якої зменшується щорічно на 5% ???
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:31

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Не при нашей жизни. Эти дома - это уже уровень, которого нет, зачастую, в Европе (видел мопы новостроя в прицентралье Амстердама - грустное зрелище, потолки 2.5, хотя и по 6к ойро за метр).

Да Амстердам вообще отстой по сравнению с финансовой, туристической и экономической столицей Европы - Киевом. Кстати, когда в мировой столице включат горячуюю воду? Есть прогнозы?

При чем тут Амстердам в сравнении с Киевом? Сравнивается уровень домов. И да, всякие РТ, Тетрисы, ЦП, и т.п. это очень высокий уровень не только по украинским меркам. Поэтому не вижу причин, по которым эти дома могут сильно обесцениться. Только форс-мажор.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:35

  Оранжевый-хит сезона написав:В Оранже если верить ОП в июне продали 15 квартир. Это хороший результат, не каждый месяц удавалось продать 10 квартир.

Оранж попал в обзор дешевых квартир
https://gdevkievezhithorosho.com/2018/07/%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bc%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be/
l66
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:20

  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей, сегодня кум с партнёром забрали две последние 1к в 28 доме Эврики. Малометражки по 36 метров за 650 000 минус скидка

Думаю, что когда построят все дома Эврики, то сдавать жильё здесь будет выгоднее, чем на ПОХе.
Лет через 20 ПОХ превратится в район пенсионеров и старый жилой фонд с устаревшими ремонтами) А аредаторы облюбуют для себя новый микрорайон новостроек.

Правильно думаєте.

2 Зебра.
Тримай.
Срочно! Продам дом, 250 м², возле Бучи, пгт. Клавдиево-Тарасово
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... A8kRY.html


На теслі сюди їхати майже безплатно. А домік в самий раз. Написано що при ударі пачкою по лицю гарно скидають. Буде тобі по ціні тауна але повноцінний будинок.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хвилинка рубрики че делать.

Оранж сити. Нежилое. Нада брать:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного аналитики по суммам вложений на рекламу от застройщиков (янв-май 18го vs янв-май 17го):
http://www.prime-group.com.ua/sites/def ... estate.pdf
vs
http://www.prime-group.com.ua/sites/def ... opment.pdf

С итоговых таблиц видно, что в 17м году было на 30% больше плоскостей. По суммам вложений видно, что 18й год немного дороже.
Любопытный
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