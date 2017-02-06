RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15461547154815491550>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:45

  kvn2 написав:так вот ездил в Днепр на неделю
туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-

Где у нас на заправках бензин по 41 грн/л? :)

  kvn2 написав:если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км, а так я себя абсолютно не ограничиваю

Лукавите. Всё-таки ограничиваете, если в Днепр поехали на бензиновом авто ;). Мне, к примеру, чисто городской автомобиль не нужен, у меня больше загородных больших пробегов. Но надежда есть. Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.

По теме:
Вот интересно, на какую мощность электричества сейчас закладываются застройщики для паркингов? Под освещение :)? Ведь очевидно, что вскоре паркинг без нормальной розетки будет многим мало интересен.
Mazay256
 
Повідомлень: 175
З нами з: 15.06.16
Подякував: 61 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:05

  Mazay256 написав:
  kvn2 написав:так вот ездил в Днепр на неделю
туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-

Где у нас на заправках бензин по 41 грн/л? :)

  kvn2 написав:если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км, а так я себя абсолютно не ограничиваю

Лукавите. Всё-таки ограничиваете, если в Днепр поехали на бензиновом авто ;). Мне, к примеру, чисто городской автомобиль не нужен, у меня больше загородных больших пробегов. Но надежда есть. Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.

По теме:
Вот интересно, на какую мощность электричества сейчас закладываются застройщики для паркингов? Под освещение :)? Ведь очевидно, что вскоре паркинг без нормальной розетки будет многим мало интересен.


элекромобиль не выгоден например мне потому что у меня нет паркинга с розеткой.
Для электромобиля мне надо:
- снять паркинг, 3500 грн
- заплатить комуналку, 500 грн
- заплатить за электричество (накатываю 1000-1500км, это сколько получается?)
======
в итоге получается тоже самое что на бензине только с кучей ограничений
Даже на бензе дешевле, т.к. 1км = 3 грн
OzzyR
 
Повідомлень: 22
З нами з: 26.06.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:07

  Mazay256 написав: Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.



гибридное авто - такой же плод любви ежа и ужа, как и таунхаус за городом, проходили уже
этот тянитолкай по определению не может быть дешевым, это не про экономию, он не отбивается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3882
З нами з: 05.06.16
Подякував: 205 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:30

Угу
bobo
 
Повідомлень: 191
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:37

  Mazay256 написав:По теме:
Вот интересно, на какую мощность электричества сейчас закладываются застройщики для паркингов? Под освещение :)? Ведь очевидно, что вскоре паркинг без нормальной розетки будет многим мало интересен.

С развитием штрафов и эвакуации за парковку где попало спрос на паркинги будет расти даже без розеток.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 219
З нами з: 26.02.18
Подякував: 56 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:43

  Оранжевый-хит сезона написав:А аренда сейчас начнёт валится вниз, до середины августа.

ХМ Застой в аренду с конца мая. Сейчас наоборот, немного оживляется.
UA
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 19.07.08
Подякував: 208 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:54

  Первый написав:Хвилинка рубрики че делать.

Оранж сити. Нежилое. Нада брать:-)

цена хорошая
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18816
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:55

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А аренда сейчас начнёт валится вниз, до середины августа.

ХМ Застой в аренду с конца мая. Сейчас наоборот, немного оживляется.

оживится с 15 августа
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18816
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей, товарищ сдал на Отрадном в доме Житлоинвеста 1к. С афигенным ремонтом 9000 грн. Первая сдача. Сдавал три недели.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18816
З нами з: 20.04.08
Подякував: 352 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, призываю всех заглянуть на страничку Рыбальского. Фасады делают в соответствии с рендерами. Конечно, гораздо медленнее, чем обещали, задержка будет около 2-х лет, НО, пока получается зачетно.
P.S. Если бы они скинули ценник до штуцера за квадрат...
airmax78
 
Повідомлень: 24981
З нами з: 25.10.12
Подякував: 664 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 15461547154815491550>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, OzzyR, vasilii і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1087, 1088, 1089
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10885 1986431
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 09:44
kingkongovets
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86395
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 24862
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57790)
10.07.2018 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.