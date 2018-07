Додано: Вів 10 лип, 2018 09:07

Mazay256 написав: Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.



Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.



гибридное авто - такой же плод любви ежа и ужа, как и таунхаус за городом, проходили уже

этот тянитолкай по определению не может быть дешевым, это не про экономию, он не отбивается гибридное авто - такой же плод любви ежа и ужа, как и таунхаус за городом, проходили ужеэтот тянитолкай по определению не может быть дешевым, это не про экономию, он не отбивается

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.