Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kvn2 написав:так вот ездил в Днепр на неделю туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-
Где у нас на заправках бензин по 41 грн/л?
kvn2 написав:если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км, а так я себя абсолютно не ограничиваю
Лукавите. Всё-таки ограничиваете, если в Днепр поехали на бензиновом авто . Мне, к примеру, чисто городской автомобиль не нужен, у меня больше загородных больших пробегов. Но надежда есть. Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.
По теме: Вот интересно, на какую мощность электричества сейчас закладываются застройщики для паркингов? Под освещение ? Ведь очевидно, что вскоре паркинг без нормальной розетки будет многим мало интересен.
kvn2 написав:так вот ездил в Днепр на неделю туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-
Где у нас на заправках бензин по 41 грн/л?
kvn2 написав:если бы у меня был только бензин под рукой, то в год я проехал бы не более 15тыс км, а так я себя абсолютно не ограничиваю
Лукавите. Всё-таки ограничиваете, если в Днепр поехали на бензиновом авто . Мне, к примеру, чисто городской автомобиль не нужен, у меня больше загородных больших пробегов. Но надежда есть. Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.
По теме: Вот интересно, на какую мощность электричества сейчас закладываются застройщики для паркингов? Под освещение ? Ведь очевидно, что вскоре паркинг без нормальной розетки будет многим мало интересен.
элекромобиль не выгоден например мне потому что у меня нет паркинга с розеткой. Для электромобиля мне надо: - снять паркинг, 3500 грн - заплатить комуналку, 500 грн - заплатить за электричество (накатываю 1000-1500км, это сколько получается?) ====== в итоге получается тоже самое что на бензине только с кучей ограничений Даже на бензе дешевле, т.к. 1км = 3 грн
Mazay256 написав: Судя по тому, как производители кинулись ваять гибриды, ближайшее будущее они видят за ними. ДВС в цикле Аткинсона и подраряжаемый аккум с электродвижком реализуют любую модель использования авто с реально малым расходом. Жду более вменяемых цен на них.
гибридное авто - такой же плод любви ежа и ужа, как и таунхаус за городом, проходили уже этот тянитолкай по определению не может быть дешевым, это не про экономию, он не отбивается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Mazay256 написав:По теме: Вот интересно, на какую мощность электричества сейчас закладываются застройщики для паркингов? Под освещение ? Ведь очевидно, что вскоре паркинг без нормальной розетки будет многим мало интересен.
С развитием штрафов и эвакуации за парковку где попало спрос на паркинги будет расти даже без розеток.
Комрады, призываю всех заглянуть на страничку Рыбальского. Фасады делают в соответствии с рендерами. Конечно, гораздо медленнее, чем обещали, задержка будет около 2-х лет, НО, пока получается зачетно. P.S. Если бы они скинули ценник до штуцера за квадрат...