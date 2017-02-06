Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Как только туда попадаешь, то становится понятно.
Но Эир и за 800 не купит.
Я очень рассчитываю на Рыбальский. Это моя последняя надежда зацепиться за вентфасады и модные МОПы.
Может сделаете себе частный дом, с модным парадным, вентфасадом, парковкой, корзинами под кондиционеры, незастекленными балконами, качественными материалами, "жестчайшей УК", возможностью выселить любого, кто не соблюдает высокие требования, и почти нулевой вероятностью, что вид закроют каком-то скворечником. Эпик вин
Я давно ему это говорю!!! Он просто грёбаный мазохист
Войска РФ в Киеве и переворот: как Кремль попытается сменить власть в Украине.
"Здесь стоит вспомнить о печальной параллели с событиями февраля 2014 года, когда буквально сразу после завершения Олимпиады в Сочи россияне начали специальную операцию по оккупации Крымского полуострова. Есть большой риск, что Восток Украины снова запылает, как только последние группы туристов покинут Россию по завершении футбольного первенства", - считают в ИС.
Помимо этого, напоминают эксперты, Москва действительно располагает сетью организаторов, журналистов, политических экспертов, троллей и ботов, способных влиять на общественное мнение в Украине.
НОВОСТИ Вмешательство России в выборы Украины: аналитики назвали 5 сценариев "Весь этот ресурс используется и будет использоваться для "прокачки" выгодного Кремлю кандидата и дискредитации оппонентов. При этом информационная кампания будет рассчитана не только на внутреннюю украинскую аудиторию, но и на зарубежных наблюдателей", - отмечается в статье.
Также, считают в ИС, Москва попытается устроить несколько мощных кибератак для подрыва ситуации для достижения паралича избирательного процесса.
"Избирательная система и технологии страны уязвимы перед вторжением посторонних лиц, и Кремль знает это. Вероятно, эти слабые места будут использоваться для взлома электронной почты и выявления персональных данных ключевых кандидатов в президенты, особенно тех, кто серьезно угрожает Кремлю", - отметили аналитики.
airmax78 написав:Комрады, призываю всех заглянуть на страничку Рыбальского. Фасады делают в соответствии с рендерами. Конечно, гораздо медленнее, чем обещали, задержка будет около 2-х лет, НО, пока получается зачетно. P.S. Если бы они скинули ценник до штуцера за квадрат...
Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей, товарищ сдал на Отрадном в доме Житлоинвеста 1к. С афигенным ремонтом 9000 грн. Первая сдача. Сдавал три недели.
сколько вышла по вложениям? рентабельность хоть 7-8% получилась?
покупал в 2015 за 17 000 долларов, сдалась в конце 2017, только закончил ремонт, ремонт с мебелью 9000 долларов. Но у него есть опыт делать дёшево и красиво. Типа плитка с остатков и т.д. Сейчас ремонт такой квартиры только по работе 120 000 гривен+материалы+мебель
26к$ вложил - 350 на выхлопе. Респект со своим ЦП отдыхает. Даже если за пару лет убьют ремонт - подмажет и за 300 точно сдаст(хоть и 35 вдруг курс). Десять таких квартир - и можно икру на балык мазать на Кирибати(шучу). Можно как то фото "афигенного ремонта"?