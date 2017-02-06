Додано: Вів 10 лип, 2018 10:43

Не прибавит стабильности КРЖНВойска РФ в Киеве и переворот: как Кремль попытается сменить власть в Украине."Здесь стоит вспомнить о печальной параллели с событиями февраля 2014 года, когда буквально сразу после завершения Олимпиады в Сочи россияне начали специальную операцию по оккупации Крымского полуострова. Есть большой риск, что Восток Украины снова запылает, как только последние группы туристов покинут Россию по завершении футбольного первенства", - считают в ИС.Помимо этого, напоминают эксперты, Москва действительно располагает сетью организаторов, журналистов, политических экспертов, троллей и ботов, способных влиять на общественное мнение в Украине.НОВОСТИВмешательство России в выборы Украины: аналитики назвали 5 сценариев"Весь этот ресурс используется и будет использоваться для "прокачки" выгодного Кремлю кандидата и дискредитации оппонентов. При этом информационная кампания будет рассчитана не только на внутреннюю украинскую аудиторию, но и на зарубежных наблюдателей", - отмечается в статье.Также, считают в ИС, Москва попытается устроить несколько мощных кибератак для подрыва ситуации для достижения паралича избирательного процесса."Избирательная система и технологии страны уязвимы перед вторжением посторонних лиц, и Кремль знает это. Вероятно, эти слабые места будут использоваться для взлома электронной почты и выявления персональных данных ключевых кандидатов в президенты, особенно тех, кто серьезно угрожает Кремлю", - отметили аналитики.