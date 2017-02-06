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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1549155015511552>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:40

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  hume написав:Как только туда попадаешь, то становится понятно.

Но Эир и за 800 не купит.

Я очень рассчитываю на Рыбальский. Это моя последняя надежда зацепиться за вентфасады и модные МОПы.


Может сделаете себе частный дом, с модным парадным, вентфасадом, парковкой, корзинами под кондиционеры, незастекленными балконами, качественными материалами, "жестчайшей УК", возможностью выселить любого, кто не соблюдает высокие требования, и почти нулевой вероятностью, что вид закроют каком-то скворечником.
Эпик вин

Я давно ему это говорю!!! Он просто грёбаный мазохист :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не прибавит стабильности КРЖН

Войска РФ в Киеве и переворот: как Кремль попытается сменить власть в Украине.

"Здесь стоит вспомнить о печальной параллели с событиями февраля 2014 года, когда буквально сразу после завершения Олимпиады в Сочи россияне начали специальную операцию по оккупации Крымского полуострова. Есть большой риск, что Восток Украины снова запылает, как только последние группы туристов покинут Россию по завершении футбольного первенства", - считают в ИС.

Помимо этого, напоминают эксперты, Москва действительно располагает сетью организаторов, журналистов, политических экспертов, троллей и ботов, способных влиять на общественное мнение в Украине.

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"Весь этот ресурс используется и будет использоваться для "прокачки" выгодного Кремлю кандидата и дискредитации оппонентов. При этом информационная кампания будет рассчитана не только на внутреннюю украинскую аудиторию, но и на зарубежных наблюдателей", - отмечается в статье.

Также, считают в ИС, Москва попытается устроить несколько мощных кибератак для подрыва ситуации для достижения паралича избирательного процесса.

"Избирательная система и технологии страны уязвимы перед вторжением посторонних лиц, и Кремль знает это. Вероятно, эти слабые места будут использоваться для взлома электронной почты и выявления персональных данных ключевых кандидатов в президенты, особенно тех, кто серьезно угрожает Кремлю", - отметили аналитики.

https://www.obozrevatel.com/politics/vo ... kraine.htm
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:48

  Первый написав:
  airmax78 написав:Я очень рассчитываю на Рыбальский. Это моя последняя надежда зацепиться за вентфасады и модные МОПы.


Багато живем. голосеево за овер 100 куе. Зацепится за рыбальский овер 100 куе....
Нам богатых не понять. :D

Живем один раз - надо всюду успеть вляпаться :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:49

  airmax78 написав:Живем один раз - надо всюду успеть вляпаться :)


та да - времени то еще немеряно, всего сорокундель - жизнь тока начинается)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Комрады, призываю всех заглянуть на страничку Рыбальского. Фасады делают в соответствии с рендерами. Конечно, гораздо медленнее, чем обещали, задержка будет около 2-х лет, НО, пока получается зачетно.
P.S. Если бы они скинули ценник до штуцера за квадрат...

Рыбальский не достроят никогда.

Смешно пошутили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:50

  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вести с полей, товарищ сдал на Отрадном в доме Житлоинвеста 1к. С афигенным ремонтом 9000 грн. Первая сдача. Сдавал три недели.

сколько вышла по вложениям?
рентабельность хоть 7-8% получилась?

покупал в 2015 за 17 000 долларов, сдалась в конце 2017, только закончил ремонт, ремонт с мебелью 9000 долларов. Но у него есть опыт делать дёшево и красиво. Типа плитка с остатков и т.д. Сейчас ремонт такой квартиры только по работе 120 000 гривен+материалы+мебель

26к$ вложил - 350 на выхлопе.
Респект со своим ЦП отдыхает.
Даже если за пару лет убьют ремонт - подмажет и за 300 точно сдаст(хоть и 35 вдруг курс).
Десять таких квартир - и можно икру на балык мазать на Кирибати(шучу).
Можно как то фото "афигенного ремонта"?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:51

  OzzyR написав:а вы читали этот цирк по Лейпцигской 13?
там нельзя устанавливать кондиционеры!!!!!!

Окуенно! Респект КГС. Реально не ожидал. Молодцы, растут над собой - давят жлобов.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, на Лейпцигской симпотный домик у них получился. И, судя по всему, ФК их таки чему-то научил.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:59

  airmax78 написав:Смешно пошутили.


та достроить то достроят - тока непонятно кто именно и когда точно - я поэтому про 20 лет и сказал
то все - будущее, а жить то приходится сейчас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:09

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Я очень рассчитываю на Рыбальский. Это моя последняя надежда зацепиться за вентфасады и модные МОПы.


Багато живем. голосеево за овер 100 куе. Зацепится за рыбальский овер 100 куе....
Нам богатых не понять. :D

Живем один раз - надо всюду успеть вляпаться :)



Зачем вляпаться? Все будет очень хорошо и красиво.
Всім процвітання!
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