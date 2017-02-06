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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:11
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:18
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Блин, ну КГС - молодцы. Они даже дренаж для кондеров в фасаде предусмотрели. Респект и уважуха. А на домике какой-то их ипанутый инвестор на гуано исходит по поводу того, что его кондер на балконе ставить заставят.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:08
Где у нас на заправках бензин по 41 грн/л?
Киев Днепр 480км в один конец.
остальное, квартира- дача -около 5км в одну сторону ,расход на маленьких расстояниях и в городском трафике 10+- л на 100км
я же поставил +- )))))))))
даже если я и ошибся на 200-300 грн , 50-100км в расчетах , то суть вопроса это не меняет
я не отчитывался
я показывал порядок цифр , 7,5 литров/100 это хороший результат экономичности с климатом и круизом, а не для того чтобы кто то внимательный поделил 2цифры )))))
по второму вопросу лукавил, согласен, ограничиваю
ехать на Лифе в Днепр могу но на 3 часа дольше +дети +собака итог- ДВС
Барабашов вы где ? жду в гости на экскурсию
Вечером все затру ,не стоит тратить время...
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:26
а потом сосед поджигает кучу веток и мусора, а мечта рушится
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:42
Поэтому дом можно покупать только в коттеджном городке, где есть жесткие правила и такое невозможно. Потому что ветки - это пол-беды, а вот если кто-то на соседнем участке захочет построить 5-этажный дом - это будет более грустный расклад.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:51
Зёбра вы случаем не этой рекламы вчера насмотрелись?
Както дорого за это
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:12
Стиль ремонта.
Как называется стиль неповторимого (с) евроремонта ?
Избушка на курьих ножках что ли...
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17
Шикардос, респект дизайнеру.
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:21
Судя по фото фасада, это не дорого, это конкретное наи*алово!! При чем в остальном тоже самое!
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