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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1550155115521553>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:11

  Первый написав:

Зачем вляпаться? Все будет очень хорошо и красиво.


когда?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:18

  kingkongovets написав:
  Первый написав:

Зачем вляпаться? Все будет очень хорошо и красиво.


когда?

Завтра все расскажу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блин, ну КГС - молодцы. Они даже дренаж для кондеров в фасаде предусмотрели. Респект и уважуха. А на домике какой-то их ипанутый инвестор на гуано исходит по поводу того, что его кондер на балконе ставить заставят.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:08

  Mazay256 написав:
  kvn2 написав:так вот ездил в Днепр на неделю
туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-

Где у нас на заправках бензин по 41 грн/л? :)

Киев Днепр 480км в один конец.
остальное, квартира- дача -около 5км в одну сторону ,расход на маленьких расстояниях и в городском трафике 10+- л на 100км
я же поставил +- )))))))))
даже если я и ошибся на 200-300 грн , 50-100км в расчетах , то суть вопроса это не меняет
я не отчитывался
я показывал порядок цифр , 7,5 литров/100 это хороший результат экономичности с климатом и круизом, а не для того чтобы кто то внимательный поделил 2цифры )))))
по второму вопросу лукавил, согласен, ограничиваю
ехать на Лифе в Днепр могу но на 3 часа дольше +дети +собака итог- ДВС




Барабашов вы где ? жду в гости на экскурсию

Вечером все затру ,не стоит тратить время...
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:26

  Faceless написав:Может сделаете себе частный дом, с модным парадным, вентфасадом, парковкой, корзинами под кондиционеры, незастекленными балконами, качественными материалами, "жестчайшей УК", возможностью выселить любого, кто не соблюдает высокие требования, и почти нулевой вероятностью, что вид закроют каком-то скворечником.
Эпик вин


а потом сосед поджигает кучу веток и мусора, а мечта рушится
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:42

  trololo написав:
  Faceless написав:Может сделаете себе частный дом, с модным парадным, вентфасадом, парковкой, корзинами под кондиционеры, незастекленными балконами, качественными материалами, "жестчайшей УК", возможностью выселить любого, кто не соблюдает высокие требования, и почти нулевой вероятностью, что вид закроют каком-то скворечником.
Эпик вин


а потом сосед поджигает кучу веток и мусора, а мечта рушится

Поэтому дом можно покупать только в коттеджном городке, где есть жесткие правила и такое невозможно. Потому что ветки - это пол-беды, а вот если кто-то на соседнем участке захочет построить 5-этажный дом - это будет более грустный расклад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:51

Зёбра вы случаем не этой рекламы вчера насмотрелись?
https://townhouse-ua.com/?gclid=EAIaIQobChMI_K2kxqyU3AIVKDHTCh0-IQi_EAEYASAAEgIEvvD_BwE
Както дорого за это :?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:12

Стиль ремонта.

Как называется стиль неповторимого (с) евроремонта ?
Избушка на курьих ножках что ли... 8)

https://www.olx.ua/obyavlenie/3-kv-79-4 ... Ac8y0.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:17

  vladimir07 написав:Как называется стиль неповторимого (с) евроремонта ?
Избушка на курьих ножках что ли... 8)

https://www.olx.ua/obyavlenie/3-kv-79-4 ... Ac8y0.html

Шикардос, респект дизайнеру.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:21

  ребе Нок написав:Зёбра вы случаем не этой рекламы вчера насмотрелись?
https://townhouse-ua.com/?gclid=EAIaIQobChMI_K2kxqyU3AIVKDHTCh0-IQi_EAEYASAAEgIEvvD_BwE
Както дорого за это :?

Судя по фото фасада, это не дорого, это конкретное наи*алово!! При чем в остальном тоже самое! :roll:
rusramzik
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