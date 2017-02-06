Додано: Вів 10 лип, 2018 12:08

Mazay256 написав: kvn2 написав: так вот ездил в Днепр на неделю

туда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +- так вот ездил в Днепр на неделютуда обратно 1300км потратил около 4тыс грн расход 7,5 +-

Где у нас на заправках бензин по 41 грн/л?Киев Днепр 480км в один конец.остальное, квартира- дача -около 5км в одну сторону ,расход на маленьких расстояниях и в городском трафике 10+- л на 100кмя же поставил +- )))))))))даже если я и ошибся на 200-300 грн , 50-100км в расчетах , то суть вопроса это не меняетя не отчитывалсяя показывал порядок цифр , 7,5 литров/100 это хороший результат экономичности с климатом и круизом, а не для того чтобы кто то внимательный поделил 2цифры )))))по второму вопросу лукавил, согласен, ограничиваюехать на Лифе в Днепр могу но на 3 часа дольше +дети +собака итог- ДВСБарабашов вы где ? жду в гости на экскурсиюВечером все затру ,не стоит тратить время...