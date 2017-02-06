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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:23

  vladimir07 написав:Как называется стиль неповторимого (с) евроремонта ?
Избушка на курьих ножках что ли... 8)

https://www.olx.ua/obyavlenie/3-kv-79-4 ... Ac8y0.html

Страшновато смотрится, такое ощущение что там ведьмочка живет а ночью на метле через окно летает.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлень: 1163
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:29

  hume написав:
  vladimir07 написав:Как называется стиль неповторимого (с) евроремонта ?
Избушка на курьих ножках что ли... 8)

https://www.olx.ua/obyavlenie/3-kv-79-4 ... Ac8y0.html

Шикардос, респект дизайнеру.

если он еще живой
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлень: 1163
З нами з: 02.03.15
Подякував: 188 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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  #<1 ... 1550155115521553
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