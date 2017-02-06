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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:23
Страшновато смотрится, такое ощущение что там ведьмочка живет а ночью на метле через окно летает.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:29
hume написав:
Шикардос, респект дизайнеру.
если он еще живой
ДС мне друг, но истина дороже
-
ребе Нок
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