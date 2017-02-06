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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:23
Страшновато смотрится, такое ощущение что там ведьмочка живет а ночью на метле через окно летает.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:29
hume написав:
Шикардос, респект дизайнеру.
если он еще живой
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Вів 10 лип, 2018 16:50
Оранжевый-хит сезона написав:
На кловский спуск 7 куча охраны между напаркованвх Мерседесов, такое впечатление что без охраны только я и уборщицы
Газовщики съехались к смотрящим?
В такие моменты очень хочется поверить в неизбежный конец и торжество справедливости. Как раз понадобились данные о расслоении, думал, что с 80 до 200 раз (1980-2000, сша), оказалось,ошибся: с 40 до 400 ЗП рядовых работников. Что творится в 2018, остается только гадать, причем зараза распространилась по всему миру.
Савченко Так!
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antonivs3
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