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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:23

  vladimir07 написав:Как называется стиль неповторимого (с) евроремонта ?
Избушка на курьих ножках что ли... 8)

https://www.olx.ua/obyavlenie/3-kv-79-4 ... Ac8y0.html

Страшновато смотрится, такое ощущение что там ведьмочка живет а ночью на метле через окно летает.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:29

  hume написав:
  vladimir07 написав:Как называется стиль неповторимого (с) евроремонта ?
Избушка на курьих ножках что ли... 8)

https://www.olx.ua/obyavlenie/3-kv-79-4 ... Ac8y0.html

Шикардос, респект дизайнеру.

если он еще живой
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На кловский спуск 7 куча охраны между напаркованвх Мерседесов, такое впечатление что без охраны только я и уборщицы :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:50

  Оранжевый-хит сезона написав:На кловский спуск 7 куча охраны между напаркованвх Мерседесов, такое впечатление что без охраны только я и уборщицы :)

Газовщики съехались к смотрящим?
В такие моменты очень хочется поверить в неизбежный конец и торжество справедливости. Как раз понадобились данные о расслоении, думал, что с 80 до 200 раз (1980-2000, сша), оказалось,ошибся: с 40 до 400 ЗП рядовых работников. Что творится в 2018, остается только гадать, причем зараза распространилась по всему миру.
Upd там же увидел красивую цитату какого-то индийца, без указания имени: победитель крысиных бегов все-равно остается крысой
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:30

antonivs3
Справедливість вже поряд.
Як тут люблять писати - На третину дешевше хрущика в іпенях 2008 року .

ЧИКАГА

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:41

  Первый написав:antonivs3
Справедливість вже поряд.
Як тут люблять писати - На третину дешевше хрущика в іпенях 2008 року .

ЧИКАГА

К сожалению, уже дороже. Не успели мы затариться дешевой Чикагой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:42

antonivs3

Ось ще одна справедливість. Всього 16 куе. А всього 10 років назад 150-200 куе.

Land Rover Range Rover Sport 2008 года. 3, 6 дизель BI-TURBO.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/land-r ... AWdPg.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:00

  Первый написав:antonivs3

Ось ще одна справедливість. Всього 16 куе. А всього 10 років назад 150-200 куе.

Land Rover Range Rover Sport 2008 года. 3, 6 дизель BI-TURBO.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/land-r ... AWdPg.html

Эта машина оставит своего нового "васеньку" без трусов. Ее же даже на газ не переведешь.
P.S.
Ехала девушка
(216К за 10 лет - если верить в пробег) :oops:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:15

  airmax78 написав:
  Первый написав:antonivs3

Ось ще одна справедливість. Всього 16 куе. А всього 10 років назад 150-200 куе.

Land Rover Range Rover Sport 2008 года. 3, 6 дизель BI-TURBO.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/land-r ... AWdPg.html

Эта машина оставит своего нового "васеньку" без трусов. Ее же даже на газ не переведешь.
P.S.
Ехала девушка
(216К за 10 лет - если верить в пробег) :oops:


Так ми ж про справедливість. Багаті ридають. Було 200 куе, 10 років. І можливо залишилось 15. І це ще не рахуючи експлуатаційні витрати.

Справедливість є:-)!!!!

Антонов переживає що немає. Підтримав форумчанина.
Всім процвітання!
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