Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:На кловский спуск 7 куча охраны между напаркованвх Мерседесов, такое впечатление что без охраны только я и уборщицы
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