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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 961
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
203
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:24

нежильняк на радченка па30
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:52

airmax78
Может не гондолы а что то с предпоследней буквой "н"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:57

  airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.

Хотелось бы услышать следующие мысли от форумчан по поводу этого:
Для мня Рыбыльсуий + МОПы - это, по сути, "Domain".
Из того что я вижу, аналоги трехкомнатных квартир практически нереально сдать за соответствующие деньги в таком месте. Всё оринтированно в мире на хипстеров с 1 or 2 bedroom apartment. Типичный пример недорогих аппартов на окраине Domain для молодых понаехов хипстерского типа: https://www.zillow.com/homes/for_sale/Austin-TX/condo_type/2091565244_zpid/10221_rid/0-200000_price/0-811_mp/globalrelevanceex_sort/30.543635,-97.416801,30.040269,-98.154945_rect/10_zm/
на кого ориентированы трешки в Рыбальском?
Понаехал
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