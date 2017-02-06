Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.