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Додано: Вів 10 лип, 2018 18:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:57
Хотелось бы услышать следующие мысли от форумчан по поводу этого:
Для мня Рыбыльсуий + МОПы - это, по сути, "Domain".
Из того что я вижу, аналоги трехкомнатных квартир практически нереально сдать за соответствующие деньги в таком месте. Всё оринтированно в мире на хипстеров с 1 or 2 bedroom apartment. Типичный пример недорогих аппартов на окраине Domain для молодых понаехов хипстерского типа:
на кого ориентированы трешки в Рыбальском в Киеве? Я не понимаю....
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:09
2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:15
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так когда же мегапроект(тм) будет окончательно готов?
шо кажуть зиркы?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:19
Бодро рапортуют, что все идет по плану. И я им верю.
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:23
С такими "видами", может оно и к лучшему?
Глядя на это разнообразие стилей, этажности, расцветок аж глаз болеть начинает.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 10 лип, 2018 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:24
2 bedroom - это не трешка. Кто ж будет житть в зале? Странные Вы. Ну и ладно. Как вы можете эту(что я снимаю) планировку назвать трешкой...
Фейспалм...
Я в мессаге своей первоначально говорил, что не вижу целеаой аудитории на трешки в Рыбальском, как домейне. И спрашивал кто ее видит.
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