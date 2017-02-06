Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.
airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
так когда же мегапроект(тм) будет окончательно готов? шо кажуть зиркы?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?
airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
так когда же мегапроект(тм) будет окончательно готов? шо кажуть зиркы?
Бодро рапортуют, что все идет по плану. И я им верю.
airmax78 написав:2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.