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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 962
Висота стель
4%
42
Гарний вигляд з вікон
9%
90
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
204
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
150
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
179
Якість будівництва
15%
146
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:24

нежильняк на радченка па30
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:52

airmax78
Может не гондолы а что то с предпоследней буквой "н"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:57

  airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.

Хотелось бы услышать следующие мысли от форумчан по поводу этого:
Для мня Рыбыльсуий + МОПы - это, по сути, "Domain".
Из того что я вижу, аналоги трехкомнатных квартир практически нереально сдать за соответствующие деньги в таком месте. Всё оринтированно в мире на хипстеров с 1 or 2 bedroom apartment. Типичный пример недорогих аппартов на окраине Domain для молодых понаехов хипстерского типа: https://www.zillow.com/homes/for_sale/Austin-TX/condo_type/2091565244_zpid/10221_rid/0-200000_price/0-811_mp/globalrelevanceex_sort/30.543635,-97.416801,30.040269,-98.154945_rect/10_zm/
на кого ориентированы трешки в Рыбальском в Киеве? Я не понимаю....
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:09

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.

Хотелось бы услышать следующие мысли от форумчан по поводу этого:
Для мня Рыбыльсуий + МОПы - это, по сути, "Domain".
Из того что я вижу, аналоги трехкомнатных квартир практически нереально сдать за соответствующие деньги в таком месте. Всё оринтированно в мире на хипстеров с 1 or 2 bedroom apartment. Типичный пример недорогих аппартов на окраине Domain для молодых понаехов хипстерского типа: https://www.zillow.com/homes/for_sale/Austin-TX/condo_type/2091565244_zpid/10221_rid/0-200000_price/0-811_mp/globalrelevanceex_sort/30.543635,-97.416801,30.040269,-98.154945_rect/10_zm/
на кого ориентированы трешки в Рыбальском в Киеве? Я не понимаю....

2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.


так когда же мегапроект(тм) будет окончательно готов?
шо кажуть зиркы?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел я на этот Остин с высоты птичьего полета... Живут люди, в большинстве своем, в каких-то одноэтажных хижинах - к земле привыкают. Ни тебе вентфасадов, ни модных мопов, ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:19

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Кароч, до Рыбальского не доехал. Но по телепону подтвердили, что по 950 можно че-то найти. Часть канала вырыли. Ждут разрешения соединиться с Днепром под набережной. В общем, мегапроект движется. Готовьте гондолы.


так когда же мегапроект(тм) будет окончательно готов?
шо кажуть зиркы?

Бодро рапортуют, что все идет по плану. И я им верю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:23

  airmax78 написав:ни панорамного вида на Печерск. Шо за жизнь такая унылая?

С такими "видами", может оно и к лучшему?
  Оранжевый-хит сезона написав:Вид с окнаЗображення


Глядя на это разнообразие стилей, этажности, расцветок аж глаз болеть начинает.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 10 лип, 2018 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:24

  airmax78 написав:2 bedroom - это, вообще-то, и есть трешка (2 спальни и большая кухня-студия). Это минимально необходимый минимум для семьи с одним ребенком. То, что это стандарт для американцев, которые привыкли, что у каждого ребенка обязательно есть своя комната, а детей в семьях минимум двое - не верю. 1 bedroom - это только для очень бедных или холостяков.

2 bedroom - это не трешка. Кто ж будет житть в зале? Странные Вы. :) Ну и ладно. Как вы можете эту(что я снимаю) планировку назвать трешкой...
https://cdngeneral.rentcafe.com/dmslivecafe/3/638563/Texas.jpg?crop=(0,0,300,218)&cropxunits=300&cropyunits=218&maxwidth=800&quality=85&
Фейспалм...
Я в мессаге своей первоначально говорил, что не вижу целеаой аудитории на трешки в Рыбальском, как домейне. И спрашивал кто ее видит.
Понаехал
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